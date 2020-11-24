Petrol zengini Nijerya'da 6 yabancıya "petrol kaçakçılığından" 7 yıl ceza verildi - Son Dakika

Petrol zengini Nijerya'da 6 yabancı uyruklu "petrol kaçakçılığı yapmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Port Harcout Yüksek Mahkemesi Yargıcı J.K Omotosho, Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonunca (EFCC) 3 yıl süren soruşturmanın ardından 6 yabancıya petrol kaçaklığı suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası verme kararı aldığını belirtti.

Omotosho, ceza verilen kişilerin Pakistan, Ukrayna, Endonezya ve Gana vatandaşı olduğunu açıkladı.

EFCC, 21 Kasım 2017'de 10 yabancı uyruklu kişiye ve 1 Nijeryalıya petrol hırsızlığı nedeniyle dava açmıştı.

Hükümlüler, suçlamaları reddederken, diğer kişilerin mahkemelerinin sürdüğü ifade edildi.

10 yılda 41,9 milyar dolar zarar

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), petrol ve akaryakıt hırsızlığı nedeniyle ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapsa da ülkenin en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.