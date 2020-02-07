Petrolde arama ve üretim yerlileşecek - Son Dakika
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Petrolde arama ve üretim yerlileşecek

14 dakika önce

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karada ve denizlerdeki petrol arama ve üretim çalışmalarına destek olabilecek yerli tedarikçilerin peşine düştü.

Petrolde arama ve üretim yerlileşecek, System.String[]

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karada ve denizlerdeki petrol arama ve üretim çalışmalarına destek olabilecek yerli tedarikçilerin peşine düştü. Düzenlenecek çalıştayda, yerli tedarikçilerle TPAO bir araya gelecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:59 
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