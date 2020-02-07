Petrolde arama ve üretim yerlileşecek
14 dakika önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karada ve denizlerdeki petrol arama ve üretim çalışmalarına destek olabilecek yerli tedarikçilerin peşine düştü.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karada ve denizlerdeki petrol arama ve üretim çalışmalarına destek olabilecek yerli tedarikçilerin peşine düştü. Düzenlenecek çalıştayda, yerli tedarikçilerle TPAO bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:59
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