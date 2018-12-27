Petrolde dalgalı seyir bekleniyor
1 saat önce
Dün 5 dolar artışla 55 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54 dolar civarında.
Dün 5 dolar artışla 55 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54 dolar civarında. Uzmanlar, petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde 50-55 dolar seviyelerinde dalgalanacağını öngörüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:39
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor