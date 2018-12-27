Son Dakika Haberleri: Petrolde dalgalı seyir bekleniyor

Petrolde dalgalı seyir bekleniyor

1 saat önce

Dün 5 dolar artışla 55 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54 dolar civarında.

Petrolde dalgalı seyir bekleniyor, System.String[]
Dün 5 dolar artışla 55 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54 dolar civarında. Uzmanlar, petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde 50-55 dolar seviyelerinde dalgalanacağını öngörüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:39 

Sabah, Ekonomi
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