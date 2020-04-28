Petrolde düşüş sürüyor, altın 1,700 doların altında

Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş sürerken, hisse senedi borsalarındaki iyimser havanın etkisiyle güvenli liman altının ons fiyatı da yeniden 1,700 doların altına indi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit etmesinin yanında bu haftaki önemli merkez bankaları toplantıları öncesinde ekonomiye daha faza destek verilebileceğine ilişkin beklentilerin olması altın fiyatlarının geçtiğimiz haftaki zirve seviyelere yakın seyretmesini destekliyor: "Ancak teknik olarak baktığımızda fiyatların momentum kazanması için ons başına 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Dolayısıyla özellikle merkez bankaları toplantıları sonrasında bu yönde bir eğilim oluşup oluşmayacağını izleyeceğiz."

Piyasalarda gözler bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine çevrilmiş durumda. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs 'ta başlayacak.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 düşüşle 22.25 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 12.73 düşüşle 11.17 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.81 düşüşle 14.93 dolar,

altın, yüzde 1.11 düşüşle 1,695.52 dolar,

bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,

platin, yüzde 1.23 düşüşle 756.34 dolar,

paladyum yüzde 0.53 artışla 1,939.51 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 380 liraya, çeyrek altın 625 liraya, Cumhuriyet altını da 2,496 liraya geriledi.