Petrolde düşüş sürüyor, altın yatay

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın en büyük akaryakıt tüketicilerinde Covid-19 vakalarında hızlı artışa bağlı olarak uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, doların güç kazanmasıyla geçen haftanın son işlem gününde gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerin yeni önlemler açıklamasının petrol üzerinde talep bazlı endişelerin artmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Bu gelişmelerle Brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin derinleştiğine işaret edilen analizde, "Haftanın son işlem gününde ise devam eden endişeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Libya ve Irak 'ın üretimi artırmasıyla birlikte günde 210,000 varil arttırması, Brent Petrol'de değer kayıplarının sürmesine neden oldu" denildi.Geçen hafta açıklanan ABD rekor büyüme verisinin de etkisi ile dolardaki güvenli liman talebinin sürdüğüne de işaret edilen analizde, ons altının aşağı yönlü hareketlerini derinleştirdiği anımsatıldı ve eklendi: "Haftanın son işlem gününde ise ABD tahvil faizlerindeki gerileme değerli metaldeki yukarı yönlü hareketleri desteklerken, ABD'de seçimlerden önce ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması ve artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin dolara destek olması ons altında yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.30 düşüşle 36.61 dolar,Batı Teksas yüzde 3.56 düşüşle 34.40 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,884.00 dolar,gümüş yüzde 1.25 artışla 23.95 dolar,bakır yüzde 0.42 düşüşle 6,713.00 dolar,platin yüzde 0.86 artışla 855.92 dolar,paladyum yüzde 1.86 artışla 2,258.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 507 liraya, çeyrek altın 830 liraya, Cumhuriyet altını da 3,309 liraya yükseldi.İş Yatırım'ın emtia piyasaları değerlendirmesinde şöyle denildi: "Spot altın haftanın son işlem gününde seçimlere dört gün kala ilgi gördü. 1,860 dolar seviyesinin destek olarak işlev görmesi teknik açıdan enstrümanın aşağı yönlü bir kırılmanın tetiklenmesine engel oldu. "Spot altın kapanışa doğru yüzde 0.7 civarında primle 1,880 dolar seviyesinde hareket etti."Alüminyum dışında LME ( Londra Metal Borsası) metallerinde satıcılı seyir gözlendi. Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan Norsk Hydro ASA'nın Genel Müdürü (Hilde Merete Aasheim), Trump yönetiminin sektöre uyguladığı ticaret tarifelerinin, ABD başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmediğini belirtti. "Üç ay vadeli alüminyum kontratları günü yüzde 2.52 kazanımlarla sonlandırırken, aynı vadeye sahip bakır ve çinko kontratları sırasıyla yüzde 0.16 ve yüzde 0.34 oranlarında değer kaybetti. "Pandemiyi kontrol altına almak amacıyla yenilenen tecrit önlemleri ve zayıf taleptoparlanma için risk oluştururken, petrol Mart ayından bu yana en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirdi.

"WTI (Batı Teksas hampetrolü) aktif vade kontratı önemli destek seviyelerinden 37.50 dolar seviyesini de kırarak seans kapanışına doğru yüzde 2.0 civarı kayıpla 35.40 dolar seviyesinden işlem gördü. Ocak vadeli Brent kontratı ise yüzde 1.70'e yakın kayıpla 37.50 dolar seviyesinde hareket etti."