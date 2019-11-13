Son Dakika Haberleri: Petrolde düşüş sürüyor, altın yükseldi
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Petrolde düşüş sürüyor, altın yükseldi

6 saat önce

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor.

Petrolde düşüş sürüyor, altın yükseldi, System.String[]

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.89 düşüşle 61.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.63 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.98 artışla 16.85 dolardan,

altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.40 düşüşle 2.635 dolardan,

platin, yüzde 0.23 artışla 871.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.10 artışla 1,671.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,828 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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