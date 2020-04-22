ABD petrolünün eksi 40 doları görmesinin ardından uzmanlar petrolde volatilitenin süreceğini, etkinin haziran ve temmuz vadelerine de sıçrayabileceğini belirtiyor.
ABD petrolünün eksi 40 doları görmesinin ardından uzmanlar petrolde volatilitenin süreceğini, etkinin haziran ve temmuz vadelerine de sıçrayabileceğini belirtiyor. Piyasanın odağı birkaç ay boyunca stoklar ve depo kapasiteleri olacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.04.2020 06:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrolde fırtına sürecek - Son Dakika