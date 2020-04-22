Petrolde fırtına sürecek

ABD petrolünün eksi 40 doları görmesinin ardından uzmanlar petrolde volatilitenin süreceğini, etkinin haziran ve temmuz vadelerine de sıçrayabileceğini belirtiyor.

ABD petrolünün eksi 40 doları görmesinin ardından uzmanlar petrolde volatilitenin süreceğini, etkinin haziran ve temmuz vadelerine de sıçrayabileceğini belirtiyor. Piyasanın odağı birkaç ay boyunca stoklar ve depo kapasiteleri olacak.

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