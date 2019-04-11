Petrolde üretim kısıntısı sona erebilir
1 saat önce
ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarını sertleştirmeyi düşündüğü bir ortamda OPEC, petrol kısıntılarını uzatmayabilir.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:39
'nin İran
ve Venezuela
yaptırımlarını sertleştirmeyi düşündüğü bir ortamda OPEC, petrol kısıntılarını uzatmayabilir. 1 Ocak'ta başlayan kısıntının etkisiyle petrol fiyatı yıl başından bu yana yüzde 32 artışla 72 dolara yükseldi.
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