Son Dakika Haberleri: Petroleum İstanbul 2019" 28 Mart'ta Başlayacak

Petroleum İstanbul 2019" 28 Mart'ta Başlayacak

53 dakika önce

Petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve enerji teknoloji fuarı "Petroleum İstanbul 2019 Fuarı", 28-30 Mart'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Petroleum İstanbul 2019
Petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve enerji teknoloji fuarı "Petroleum İstanbul 2019 Fuarı", 28-30 Mart'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuar düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek fuarın konsepti, "Enerjide Dijital Devrim", ana teması ise "Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar" olacak.

Sektörün önemli temsilcileri fuar öncesinde 19 Şubat'ta bir araya gelecek ve basın toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantıda yatırımcı gözüyle Türkiye'de akaryakıt sektöründeki yeni gelişmeler değerlendirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petroleum İstanbul 2019" 28 Mart'ta Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]