Petroleum İstanbul 2019" 28 Mart'ta Başlayacak
53 dakika önce
Petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve enerji teknoloji fuarı "Petroleum İstanbul 2019 Fuarı", 28-30 Mart'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve enerji teknoloji fuarı "Petroleum İstanbul 2019 Fuarı", 28-30 Mart'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Fuar düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek fuarın konsepti, "Enerjide Dijital Devrim", ana teması ise "Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar" olacak.
Sektörün önemli temsilcileri fuar öncesinde 19 Şubat'ta bir araya gelecek ve basın toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantıda yatırımcı gözüyle Türkiye'de akaryakıt sektöründeki yeni gelişmeler değerlendirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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