Petroleum Istanbul'da Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE

28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşen 14. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum Istanbul 2019'da katılımcılar elektrik enerjisinin ve şarj teknolojilerinin otomotiv sektöründeki en başarılı örneğini görme fırsatı bulacak.

İlk kez 1997 yılında gerçekleştirilen ve 2 yılda bir düzenlenen Petroleum Istanbul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiriyor. Aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu olan Petroleum Istanbul, alanında dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen fuarı olma özelliği de taşıyor.