Son Dakika Haberleri: Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart'ta Başlıyor

Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart'ta Başlıyor

39 dakika önce

Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı "Petroleum Istanbul" 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart'ta Başlıyor, System.String[]
Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı "Petroleum Istanbul" 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan fuarın ana temaları ise "Enerjide Dijital Devrim" ve "Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar" olarak belirlendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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