Petroleum İstanbul Fuarı 28 Mart'ta Başlıyor
39 dakika önce
Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı "Petroleum Istanbul" 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Uluslararası petrol, LPG, madeni yağ, ekipman, istasyon market ürünleri ve teknoloji fuarı "Petroleum Istanbul
" 28-30 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan fuarın ana temaları ise "Enerjide Dijital Devrim" ve "Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar" olarak belirlendi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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