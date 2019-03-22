"Petrolle birlikte yaşamaya devam edeceğiz"
1 saat önce
Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümünün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız" dedi.
Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümünün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol
, "En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:07
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