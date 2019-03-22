Son Dakika Haberleri: "Petrolle birlikte yaşamaya devam edeceğiz"

"Petrolle birlikte yaşamaya devam edeceğiz"

1 saat önce

Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümünün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız" dedi.

Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümünün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:07 

Fatih Birol, Ekonomi
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