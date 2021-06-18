Petrolspor Yönetiminden Valimize Ziyaret - Son Dakika

Batman Petrolspor Yönetimi Kurulu; 2021-2022 sezonu için yaptıkları hazırlıklar sonrası Valimiz Hulusi ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Aralarında yeni yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktörün de olduğu Petrolspor yönetimini Valilik toplantı salonunda kabul eden Valimiz, ziyaretlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, kendilerine yeni sezonda başarılar diledi.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Valimiz, Petrolspor'un büyük başarılarla dolu geçmişe sahip bir kulüp olduğunu belirterek, "Petrolspor kurumsal yapısı ve kimliği itibarıyla Batman'a değer katan önemli bir kulubümüzdür. Dolayısıyla Petrolspor'u yaşatmak ve daha başarılı bir pozisyona getirmek her Batmanlının görevidir. Yaklaşık bir buçuk yıldır görevde olan arkadaşlarımız son derece başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorum. Bu yıl hedefleri daha da büyüterek, yeni bir yönetim, yeni teknik heyet ve yeni transferlerle önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. " diye konuştu.

Daha sonra konuşan Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvah Akbaş ise Valimize petrolspor takımına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, Batmanlı iş dünyasının petrolspora sahip çıkması için çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Ziyarete; Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvah Akbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Takımın Teknik Direktörü Zafer Hızarcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.