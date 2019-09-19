"Petrolümüz, gazımız yok ama ‘yerli ve milli yazılım’ımız var"
59 dakika önce
Bugün bilişim teknolojileri pazarı ithalatının 4,5 milyar dolara eriştiğini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "Bu kaynağın Türkiye'de kalması ve Türk yazılım sektörünün dünyada söz sahibi olabilmesi için 'yerli ve milli bir seferberlik hamlesi'ne ihtiyacımız var" dedi.
Bugün bilişim teknolojileri pazarı ithalatının 4,5 milyar dolara eriştiğini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, "Bu kaynağın Türkiye'de kalması ve Türk yazılım sektörünün dünyada söz sahibi olabilmesi için 'yerli ve milli bir seferberlik hamlesi'ne ihtiyacımız var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:55
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