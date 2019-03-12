Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

Geçen yıl aralık sonunda 49,93 dolara kadar gerileyen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yıl 7 Mart'ta 67 dolara kadar yükseldi.

Geçen yıl aralık sonunda 49,93 dolara kadar gerileyen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yıl 7 Mart'ta 67 dolara kadar yükseldi.

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