Son Dakika Haberleri: Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor

56 dakika önce

Geçen yıl aralık sonunda 49,93 dolara kadar gerileyen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yıl 7 Mart'ta 67 dolara kadar yükseldi.

Petrolün dalgalı seyri ekonomileri tehdit ediyor, System.String[]
Geçen yıl aralık sonunda 49,93 dolara kadar gerileyen Brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yıl 7 Mart'ta 67 dolara kadar yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:25 

Ekonomi
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