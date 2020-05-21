Petrolün varil fiyatı 37 doları aştı - Son Dakika

Petrolün varil fiyatı 37 doları aştı

ABD ham petrol stoklarında 5 milyon varili bulan azalmanın yanında talep artışına ilişkin belirtilerin etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı 37 doları aştı.

Petrolün varil fiyatı 37 doları aştı, System.String[]

ABD ham petrol stoklarında 5 milyon varili bulan azalmanın yanında talep artışına ilişkin belirtilerin etkisiyle yükselen Brent  petrolün varil fiyatı 37 doları aştı.

Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.54 artışla 37.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.59 artışla 34.40 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.09 düşüşle 17.02 dolar,

altın, yüzde 1.37 düşüşle 1,724.14 dolar,

bakır, yüzde 1.73 artışla 5,445.50 dolar,

platin, yüzde 3.41 düşüşle 834.63 dolar,

paladyum yüzde 4.00 düşüşle 2,019.58 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 624 liraya, Cumhuriyet altını da 2,486 liraya geriledi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın 1750 dolardan uzaklaşmamaya çalışıyor" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Aşı umutlarının törpülenmesinin yanında daha fazla teşvik önlemi alınacağına dair beklentilerin geçerliliğini koruması altının ons fiyatının şimdilik üzerinde tutunamasa da yeniden 1,750 doların üzerini test etmeye başlamasını sağladı. Haber akışına hassasiyet yüksek seyrettiği için kısa vadede volatilite de yüksek kalmaya devam edebilir. Özellikle tedavi süreci uzadıkça ve makroekonomik veriler kötü gelmeye devam ettikçe altında da yukarı yönlü denemelerin süreceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan ise 1,750 doların üzerindeki rakamlar daha güçlü bir potansiyele işaret edecektir. Aşağıda ise 1,730 doları ilk destek olarak görüyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrolün varil fiyatı 37 doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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