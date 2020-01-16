Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı - Son Dakika Ekonomi

Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı

7 saat önce

Küresel enerji şirketi Petronas'ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, motosikletler için geliştirdiği yağlardan Petronas Sprinta'yı tanıttı.

Petronas motorsikletler için geliştirdiği yağı tanıttı, System.String[]

Küresel enerji şirketi Petronas'ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, motosikletler için geliştirdiği yağlardan Petronas Sprinta'yı tanıttı.


Dünyanın önemli petrol şirketlerinden Petronas'ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, yoğun sürüş koşulları doğrultusunda motosikletlerin artan performans ihtiyaçlarına cevap vermek için ürettiği Petronas Sprinta'yı tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; Sprinta serisi bileşenlerinde yer alan UltraFlex teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlayacak. Yüksek devirli kullanımlarda motorun yoğun ısı ve termal basınçlara karşı dayanıklılığını da artıracak.


2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk önce Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan Petronas Sprinta; ardından farklı pazarlarda motosiklet kullanıcılarına sunulacak.


MotoGP'de test edildi


Konuyla ilgili konuşan Petronas COO'su Aadrin Azly, Sprinta serisinin performans, verimlilik ve güvenilirliğini UltraFlex teknolojisiyle MotoGP yarışlarında da test ettiklerini belirterek, "Petronas Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP'sinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı'na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı olan bu gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.


Petronas Madeni Yağları Müdürü Eric Holthusen ise madeni yağ teknolojisinde Petronas'ın ulaştığı ileri seviyeye değinerek; "Ultraflex teknolojili Petronas Sprinta, Euro 5 ve Hindistan emisyon normu Bharat Stage (BS) VI gibi 2020 yılında devreye alınacak olan en güncel ve en zorlu motosiklet çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlandı. Sprinta serisi tüm bu özellikleriyle, daha düşük CO2 emisyon değerleri sağlanmasına sunduğu katkının yanı sıra, motosiklet verimliliğini genel olarak arttırıp iyileştiriyor." açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Madeni Yağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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