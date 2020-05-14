Petronas'ta üst düzey atama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petronas'ta üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi

Petronas'ta üst düzey atama

6 saat önce

Petronas Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia oldu.

Petronas'ta üst düzey atama, System.String[]

Petronas Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia oldu.


Otomotiv teknolojilerinde giderek yükselen performans seviyelerini ve endüstri standartlarını karşılamak üzere madeni yağlar üreten Petronas bünyesinde yeni bir üst düzey atama gerçekleşti. Bu kapsamda şirketin madeni yağ üretim ve satış iş kolu olan Petronas Lubricants International'ın EMEA Bölgesi Yeni Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia oldu. Chicago DePaul Üniversitesi İşletme Ekonomisi mezunu olan Ciaglia, otomotiv ve otomotiv madeni yağları sektörünün yanı sıra kimyasal ürünler konusunda da Petronas grubu içerisinde birçok kilit pozisyonda görev aldı.


"Yeni koşullara hızla uyum sağlanmalı"


Grup içerisindeki başarılı bir kariyerin ardından, Petronas PLI için stratejik öneme sahip Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarının yöneticiliğini üstlenmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ciaglia, "Bu yeni görevlendirmeyle, Petronas'ın dünyadaki varlığını daha da güçlendirmek adına üzerimdeki baskı ve sorumluluk artıyor. Sahip olduğumuz bilgi birikim ve deneyimle; yağ, fonksiyonel sıvılar ve yeni çözümlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ortaya çıkacak yeni pazar koşullarına hızla uyum sağlamak ve yanıt vermek için değişiklikleri izlemeli ve stratejimizi buna göre kurgulamalıyız. Etkili yönetildiğinde, yeni pazar koşullarının potansiyel büyüme için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum" açıklamalarını yaptı.


27 yıllık kariyeri boyunca pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Ciaglia, Fiat/Magneti Marelli Grubu'nda ve özel şirketlerde görev yaptı. Son on yılda Kuzey Amerika Genel Müdürü ve Pazarlama Stratejisi ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Ciagla, Petronas PLI'nin madeni yağlar ve fonksiyonel sıvılar alanında küresel bir lider olmasına katkı sağladı. Ciaglia, son 4 yıl ise Petronas grubu şirketlerinden olan ve oto bakım - koruma sektörlerinde faaliyet gösteren Arexons şirketinde CEO olarak görev yaptı. Petronas markalı ürünlerin İtalya pazarı dışında uluslararası alanda güçlenmesinde de rol oynayan Domenico Ciaglia, 2007-2012 seneleri arasında Genel Müdür olarak Petronas Madeni Yağlar Türkiye'de başarıyla görev aldı. - İSTANBUL

Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:14 Kaynak: İHA


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