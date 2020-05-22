Petronas'tan 5 ayrı araç kategorisinde şanzıman sıvıları - Son Dakika

Petronas'tan 5 ayrı araç kategorisinde şanzıman sıvıları

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak madeni yağ pazarında da faaliyet gösteren Petronas;

Petronas'tan 5 ayrı araç kategorisinde şanzıman sıvıları, System.String[]

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak madeni yağ pazarında da faaliyet gösteren Petronas; mekanik parçaların performans ve verimliliğini artırmak, transmisyon sistemlerini aşınmadan korumak ve hizmet ömrünü uzatmak için formüle ettiği yeni Tutela Transmisyon Yağları serisini Türkiye'de pazara sundu.


Otomotiv teknolojilerinde giderek yükselen performans seviyelerini ve endüstri standartlarını karşılamak üzere madeni yağlar üreten Petronas, şanzıman sıvıları serisi Tutela'yı pazara sundu. Otomatik (ATF), otomatikleştirilmiş manuel ve kuru tip DCT dahil manuel (MTF) şanzıman sistemleri ile aks, diferansiyel ve doğrudan dişli sistemleri için ayrı ayrı geliştirilen Tutela Serisi; farklı performans düzeylerinde yer alan geniş ürün yelpazesiyle araçların performanslarını artırmaya yardımcı olduğu belirtildi. Marka, transmisyon yağları serisini otomobil, hafif ticari araçlar, ağır ticari araçlar, tarım makineleri ve iş makineleri olmak üzere 5 ayrı kategoride sunuyor.


Araç sahipleri ve filolara avantaj sağlıyor


Yapılan bilgilendirmede; Petronas, Tutela şanzıman sıvıları ile sürtünmeyi azaltırken yakıt verimliliğini de artırdığını bildirirken, sıvılardaki optimum sürtünme özelliği meydana gelen sıcaklığı dağıtırken, enerji kaybını da telafi ediyor. Aşınmaları ve yüzey bozulmalarını önleyici yapısı, aktarma sisteminin ömrünü uzatıyor ve olağanüstü ani yük dayanıklılığıyla diferansiyelleri koruyor. Optimum kimyasal özellikleri ve viskozitesiyle birden çok uygulamada kullanıma elverişli olan Petronas Tutela, birçok şanzımanda debriyaj hidroliği olarak da işlev görüyor. Tutela; senkromeç uyumluluğu, titremeyi azaltan yapısı ve tork aktarım kapasitesiyle vites geçişlerini pürüzsüz hale getirip sarsıntıyı ve gürültüyü azaltarak sürücü konforunu artırıyor. Ayrıca Tutela serisi, sıfır derecenin altında bile şanzıman sistemini koruyarak motorun çalıştığı andan itibaren vites geçişlerinin sorunsuz olmasına yardımcı oluyor. Ticari araçlarda ise termal dayanıklılığı sayesinde, daha uzun süre termal ve mekanik stres altında kalarak bakım aralıklarının uzamasını sağlayan Petronas Tutela, böylelikle bakım masraflarını ve arızalardan kaynaklanan iş kayıplarını azaltıyor.


Elektrikli araçların yaygınlaştığı günümüz otomotiv dünyasındaki ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümleri de bünyesinde barındıran Petronas Tutela Serisi; daha düşük elektrik iletkenliği, yüksek sıcaklıklarla başa çıkabilme kapasitesi, yüksek ısıl iletkenlik ve düşük buharlaşma değerleri sunuyor.


150'den fazla araçta test edildi


Ayrıca; 12 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Tutela serisinin geliştirme aşamasında Petronas; otomobil, minibüs, kamyon ve otobüs sınıflarında 150'den fazla araçta ürün testi gerçekleştirdiği kaydedildi. Tutela transmisyon yağlarının geliştirilmesi aşamasında 35 milyon km saha denemesi yapılırken, sadece Tutela Multi MTF 700 ürünü için, 2 yılda 21 OEM'i temsil eden 37 otomobil modelinde de 850 bin km saha denemesi yapıldı. - İSTANBUL

Türkiye, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Petronas'tan 5 ayrı araç kategorisinde şanzıman sıvıları - Son Dakika Ekonomi

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