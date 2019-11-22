Son Dakika Haberleri: Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı
Son Dakika Ekonomi Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı - Son Dakika Ekonomi

Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı

6 saat önce

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco'nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20'yi pazara sunduğunu açıkladı.

Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı, System.String[]

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco'nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20'yi pazara sunduğunu açıkladı.


Küresel motor yağı sektörünün önde gelen temsilcilerinden Petronas, ticari araç üreticisi Iveco'nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanan ve üretilen motor yağı Petronas Urania Next 0W-20'yi pazara sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Iveco standardı TLV LS'ye uyan ve standart motor yağlarına göre yüzde 2.5'e varan yakıt tasarrufu sağlayan motor yağı, toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı olacağı bildirildi.


Yeni motor yağı, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle de kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına uygunluk sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petronas'tan ağır vasıta araçları için yeni motor yağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]