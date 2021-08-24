Petshoplardan hayvan satın alamayın, 'Sahiplenin' uyarısı - Son Dakika

Petshoplardan hayvan satın alamayın, 'Sahiplenin' uyarısı

Aylık 250 sokak hayvanı kısırlaştırılıyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;

Petshoplardan hayvan satın almayın, barınaklardan sahiplenin" dedi.

"Yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan barınağımızda her türlü tedavimiz mevcut"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde aylık 250'ye yakın sokak hayvanının kısırlaştırdıklarını söyledi. Avcı vatandaşlarını uyararak, "Petshoplardan hayvan satın almayın, barınaklardan sahiplenin" dedi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yüzlerce hayvana ev sahipliği yaparken, ayda yüzlerce hayvan da kısırlaştırılıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Merkezimizde aylık yaklaşık olarak 150 tane köpek, 100'e yakın kedi kısırlaştırması yapıyoruz. Bunun yanında yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan barınağımızda her türlü tedavimiz mevcut olup, barınağımızda; röntgen makinemiz, ultrasonumuz, kan sayım cihazlarımız, biyokimya cihazımız, gaz anestezimiz, yoğun bakım ünitemiz mevcut. Bilecik merkezde çarşıda gezerken herhangi bir yaralı hayvan gördüğünde vatandaşlarımızın Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimize haber vermesini önemsiyoruz. Bu hayvanlara canlara anında müdahale ederek, son sistem teknoloji ile tedavilerini yapıyoruz. Merkezimizde şuanda yaklaşık 60 tane köpek 30 tane kedi mevcut ve bunların yavruları da var. Petshoplardan hayvan satın almayın, barınaklardan sahiplenin" dedi.