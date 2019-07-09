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Petshop'ta kitap karşılığı kuş

1 saat önce

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van)- VAN'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı.

Petshop'ta kitap karşılığı kuş, System.String[]


Barbaros KUL/ERCİŞ (Van)- VAN'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, aldığı kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor.
Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde petshop işleten Regaip Bayram, ilçede kitap okumaya dikkat çekmek için farklı bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor. Bayram, öncelikli hedefinin okumaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Amacımız okuma bilincini oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Müşterilerimizin getirdiği kitapları da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz" dedi.
Kitap getirip kuş alan Muhammet Çağrı Aliş, böyle bir kampanyanın olduğunu duyduğunda evde okuyup bir kenarda kalan kitapları getirdiğini belirterek, "Umarım bu kampanyayı duyan kitapseverler gelip bu çalışmaya katkı sunar" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:48 Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel
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