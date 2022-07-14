PETSHOP VİTRİNLERİNDEN KEDİ VE KÖPEKLER KALDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

PETSHOP VİTRİNLERİNDEN KEDİ VE KÖPEKLER KALDIRILDI

14.07.2022 16:27

HAYVANLARI Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı.

HAYVANLARI Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak.

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek. Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.

VİTRİNDEN KALKARSA, MERDİVEN ALTINA İNER

Evcil hayvan mağazası sahibi Okan Alp, yasağın kendilerine kötü yansıdığını ifade ederek Dükkanı boşalttık. Kedi ve köpek satışının yasaklanmasının sonucu kötü olacak, merdiven altına inecek. Burada hayvanları veteriner kontrol edip veriyordu. Kimlikli ve aşılı hayvan satıyorduk. İnternetten satış yapılacak. Fakat köpeğe bir şey olduğunda karşında muhattap bulamayacaksın. Sonuçları daha kötü olacak. Müşteri katalogdan bakacak, beğenecek. Sipariş üzerine köpek getireceğiz, faydalı bir uygulama değil. İnsanlar görerek, içine sinerek alıyordu hayvanı diye konuştu.

VİTRİNDEN DEĞİL ÇİFTLİKTEN SATIŞ

Bir diğer petshop sahibi Yaşar Solgun ise Kedi-köpek satabileceğiz ama, internet üzerinden. Örneğin çiftlikten bize gelecek fotoğraflar ve videolar müşteriye gösterilecek. Beğendikleri hayvan için kapora alınacak, adresine teslim edeceğiz. Bu satışlar çiftlik belgeli olduğu zaman, izin belgesi olan petshoplar satabilecek. İnternetten de satışımız olacak ama, çiftlik belgesi ve kaydı olmak şartıyla. Şimdi normalde internette kedi köpek satılıyor biliyorsunuz. Artık bunlara da tabii devletimiz illaki bir önlem bulacak. Kedi ve köpek sadece dükkanda bulundurulamayacak ifadelerini kullandı.

YASAĞA FAYDALI DEĞİL DİYEN DE VAR DESTEKLEYEN DE

Müşteri Volkan Güçtekin ise, Kedi almaya geldik ama, yok. Burada ne güzel sağlıklı bir şekilde satılıyordu. Yasağı çok saçma buluyorum. Kesinlikle faydalı değil. Bu adamlar işin ehli. Bir an önce bu uygulamanın kaldırılması lazım dedi. Uygulamayı doğru bulduğunu ifade eden Bahar Alatlı, yasağın uzun zaman önce çıkması gerektiğini belirterek, Hayvanları bu şekilde camların arkasına koymaları acımasızca bir şey bence. Hayvanlara özgü bırakılacakları bir çiftlikte barındırsınlar. O çiftlikten de insanlar gidip sahiplensinler. Yani böyle camın arkasında olmaz. Katalog üzerinden satış en mantıklısı dedi.

YORUMLAR
500
Vitrinde kedi ve köpek satış yasağı başladı Vitrinde kedi ve köpek satış yasağı başladı Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PETSHOP VİTRİNLERİNDEN KEDİ VE KÖPEKLER KALDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 22:29:53. #1.13#
SON DAKİKA: PETSHOP VİTRİNLERİNDEN KEDİ VE KÖPEKLER KALDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement