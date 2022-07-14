Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi

14.07.2022 21:51

Geçen yıl kabul edilen ve 1 yıllık geçiş süreci verilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında evcil hayvan satışları internet üzerinden veya katalogla yapılacak.

Geçen yıl kabul edilen ve 1 yıllık geçiş süreci verilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında evcil hayvan satışları internet üzerinden veya katalogla yapılacak.

Kanun uyarınca bugünden itibaren petshoplarda kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Petshoplarda yasak kapsamındaki kedi ve köpek gibi hayvanları bulunduranlara hayvan başına 2 bin 43 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, AA muhabirine, kanunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Esen, hayvanların artık satılık bir eşya gibi görülmemesi için önemli bir adım atıldığını, kendilerinin de bunu desteklediğini belirtti.

Kedi ve köpeklerin de birer canlı olduklarının unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Esen, "Hayvanseverler olarak bu kararı uzun süredir bekliyorduk. Bu kararın alınması son derece önemli. Bundan sonra hayvanlara karşı işlenen suçların da cezalandırılması için yeni kararlar alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Edirne

Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, uygulamaya giren yasanın sevindirici olduğunu söyledi.

Petshop sahibi Çağdaş Keskin ise hayvanları koruyacak güzel bir yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kaçak hayvan üretim çiftliklerine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini dile getiren Keskin, "Yasa hayvanları korumaya yarar ancak merdiven altı çoğaltabileceğini düşünüyorum. Güzel bir yasa ama inşallah merdiven altı ve ruhsatsız satışlar olmaz." dedi.

Keskin, sahipsiz hayvanlara yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini, belediyelerin kısırlaştırma çalışmalarını artırmasını istediklerini ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da hayvansever Şebnem İlhan da kedi ve köpeklerin eşya değil birer can olduklarını dile getirdi.

İlhan, kedi ve köpeklerin eşya gibi alınıp satılmalarının doğru olmadığını ifade ederek, "İnsanlar bir an heves edip dükkanlarda hayvanları görünce alıp daha sonra hevesi geçince hayvanları sahipsiz bırakıyor. Petshoplarda kedi ve köpeklerin satışının yasaklanması bizleri çok memnun etti. Denetimlerin daha fazla olması faydalı olacaktır. Gerekirse cezalar da artırılmalıdır." dedi.

Hayvansever Mine Coşkunmeriç ise kedi ve köpeklerin sergilenmesinin ve satışının yasaklanmasının hayvan hakkı savunucularına armağan gibi olduğunu ifade etti.

Her canlının iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğinin altını çizen Coşkunmeriç, "Bu gibi güzel gelişmeler için gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Canlı hayvanların merdiven altı üretimlerinin karşısında durup, ticaretlerini engellemek bizlerin insani ödevi. Canların farkında olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı
Kaynak: AA

Kırklareli, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 21:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması Trakya'daki hayvanseverleri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement