Son Dakika Haberleri: Pette Çocuk Tiyatrosu" Kayseri'ye Geliyor

Pette Çocuk Tiyatrosu" Kayseri'ye Geliyor

2 saat önce

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT A.Ş. desteğiyle, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu Kayseri'ye geliyor.

Pette Çocuk Tiyatrosu
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT A.Ş. desteğiyle, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu Kayseri'ye geliyor.

Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, "T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT A.Ş. desteğiyle, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu Kasım ayından itibaren 'Pette Yollarda' isimli oyunuyla Türkiye genelinde seyircisiyle buluşuyor. Pette'nin sıradaki durağı ise 07.01.2018 Pazartesi günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi olacak" dedi.

Türkyılmaz, "Çocukların tiyatro ile buluşmasını, güzel sanatlara ilgi duymalarını saglamak ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun ilk oyununda PTT A.Ş.'nin sevimli karakteri Pette'nin yanında ekranlardan tanınan Kerem Eser de renkli bir hikaye eşliğinde rol alıyor. Elif Temuçin tarafından yazılan ve Hakan Polacanlı'nın yönetmenliğini yaptığı oyun, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

PETTE YOLLARDA adlı eğlenceli tiyatro oyunu 2 seans olarak gerçekleştirilecek. Oyun başlama saatleri 1. Seans 10: 30 ve 2. Seans 13: 30'da olacaktır. " dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

PTT, Kayseri, Güncel
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