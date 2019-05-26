Son Dakika Haberleri: Petzval 55mm Art Lens, tam çerçeveli aynasız kameralar için yeni lens

Petzval 55mm Art Lens, tam çerçeveli aynasız kameralar için yeni lens

3 saat önce

Petzval, tam çerçeveli aynasız kameralar için ilk lensini tanıttı Petzval 55mm Art Lens – Objektif Nikon Z, Canon RF ve Sony E ile çekilen fotoğraflara eşsiz bir görünüm kazandıracak.

Petzval 55mm Art Lens, tam çerçeveli aynasız kameralar için yeni lens, System.String[]
Petzval, tam çerçeveli aynasız kameralar için ilk lensini tanıttı


Petzval 55mm Art Lens – Objektif Nikon Z, Canon RF ve Sony E ile çekilen fotoğraflara eşsiz bir görünüm kazandıracak.

Petzval lenslerini ilk duyduğumuzdan beri çok zaman geçmedi ancak Lomography en yeni tam kare aynasız fotoğraf makineleri için ilginç (ve çok ihtiyaç duyulan) bir model ortaya çıkardı.

Petzval 55mm f/ 1.7 MK II ART objektifi Sony E, Nikon Z ve Canon RF fotoğraf makinelerinde çalışır, ancak kesinlikle tipik objektifiniz değil. Sadece sıra dışı bir antika-pirinç kaplama görünümüne sahip değil; aynı zamanda çok benzersiz, swirley bokeh ile rüya gibi fotoğraflar çekmenizi sağlar. Yedi farklı ayara sahip bokeh kol sayesinde etkiyi; hafif veya güçlü yapabilirsiniz.

Aynı zamanda çift kumandalı sekiz kanatlı bir açıklığa sahip olup kalp, yıldız ve kar tanesi şeklindeki plakaları değiştirmenize olanak tanır. Bu oldukça dikkat çekici bir özellik, ancak düğün veya bebek fotoğrafçıları için bir hit yada trend olabilir.

Lomography ilk kez Petzval objektifi video çekimine yönlendiriyor; odak işaretlerini koyup diyaframı kademesiz değiştirebiliyor (yalnızca pirinç kaplama versiyonlarında). Bu akıllıca bir fikir zira, rüya dizileri için kullanılan bir lensi görebiliyorsunuz; ayrıca eşsiz bir görünüm arayan düğün ve etkinlik videografları için iyi bir seçenek olacağı kesin.

Lomography ilk Petzval lensini 2013'te tanıttığı için (orijinal 1800'lerin modeline dayanarak), birçok model daha ekledi, kalitesini geliştirdi ve görünümü geliştirdi.

Hem fotoğraflarda hem de lenslerin kendisinde de bu vintage görünüme sahip olmakla ilgileniyorsanız; Petzval 55mm f/ 1.7 MK II ART objektifi Ağustos ayında prinç renkli için 449 $ pirinç ve siyah renkli için 499 $ 'a satışa sunulacak.

Daha önce de belirtildiği gibi, pirinç seçeneklerinde video çekimleri için parlaklık atlaması olmayan kademesiz bir açıklık, alüminyumda ise normal bir açıklık bulunur.

Petzval 55mm Art Lens
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com
Sony, Canon, Teknoloji
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