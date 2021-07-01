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Peugeot 106, 30. yaşını kutluyor - Son Dakika

Peugeot 106, 30. yaşını kutluyor

01.07.2021 14:29
Peugeot 106, 30. yaşını kutluyor, System.String[]

Peugeot'nun ikonik otomobili 106, bu sene 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Peugeot'nun ikonik otomobili 106, bu sene 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Peugeot açıklamasına göre, Eylül 2021'de 30. yaşına basacak olan model, koleksiyon otomobili olmaya hak kazanan genç bir neo-klasik olacak.

Peugeot 106, 6. neslin ilk otomobili olarak markanın B-segmenti küçük şehir otomobili pazarındaki iddiasını arttırmayı hedefliyordu. Bu segment, o yıllarda Avrupa'daki satışların üçte birinden biraz fazlasını ve Fransa'daki satışların yüzde 40'ını oluşturuyordu. 12 Eylül 1991'de lanse edilen Peugeot 106'nın önce 3 kapılı modeli üretildi. Model daha sonra 1992'den itibaren 5 kapılı olarak üretildi ve üretimden kalktığı 2003 yılına kadar yaklaşık 2,8 milyon adetlik üretim başarısına imza attı. Peugeot 106, önden çekişli bir otomobildi ve hacimleri benzinlide 954-1587 cc arasında ve dizelde 1360-1558 cc arasında değişen motorlarla satışa sunulmuştu. Üretim yeri ise Mulhouse fabrikasıydı ancak talebe bağlı olarak Sochaux ve Aulnay-Sous-Bois fabrikalarında da üretimi gerçekleştirildi.

Peugeot 106, lanse edildiği tarihte basın mensuplarına, "İnsanı tebessüm ettiren, 3,56 metre uzunluğu ile sürprizleri beraberinde getiren ve boyutlarından beklenmeyecek şekilde insanı kendini evinde hissettiren son derece çekici ve sempatik bir otomobil. Peugeot bilgi birikimi ve geleneği ile çok yönlü olacak şekilde tasarlanan, şehir için şekillendirilen ve sürüş için geliştirilen, zarif ve baştan çıkartıcı, enlemesine motora sahip önden çekişli bir otomobil." ifadeleriyle anlatıldı.

Peugeot 106 aynı zamanda, ünlü "Bir beyefendi, eşinin otomobilini ödünç almak için her şeyi yapar" şeklindeki esprili reklam kampanyalarıyla da dikkati çekti.

En çok özel seriye sahip Peugeot modellerinden birisi

Peugeot 106, 12 yıllık üretim süresince 20 olmak üzere en çok özel seriye sahip Peugeot otomobillerinden biri de oldu. 1993 yılında sunulan "Roland Garros" ve "Zenith", 1994 yılında sunulan denim döşemeleriyle 106 Kid, Droopy imzasıyla 1996 ila 1999 yılları arasında sunulan eğlenceli 106 Cartoon, 1997 yılında sunulan şık "Ines de la Fressange" veya 2000 yılında sunulan "Enfant Terrible" en ikonik olanlardan bazıları olarak öne çıktı.

Peugeot 106, kompakt boyutları ve güçlü karakteriyle dönemin motor sporları organizasyonlarında dikkati çeken bir otomobildi. 1993 yılında 106 Rallye, 1992 yılında 95 HP 106 XSI, 1995 yılında 105 HP ve 1996 yılında 106 S16 120 HP olmak üzere çeşitli sportif versiyonlarla da satışa sunuldu. Ayrıca, Peugeot Sport çatısı altında rallilerde Group N sınıfında başarılı bir spor kariyerine imza attı. 1997 yılında 306 Maxi'den esinlenerek 106 Maxi tanıtıldı. 1998 yılından itibaren Lionel Montagne tarafından geliştirilen ve bizzat kendisinin kullandığı araç, 2000 yılında Fransız Ralli Şampiyonası'nı Cedric Robert pilotajında 5. olarak bitirdi.

Elektrikli otomobil satışlarında dünya rekoru

Peugeot 106, elektrikli versiyonuyla da uzun süre önemli başarılar elde etti. Model, 2010 yılına kadar elektrikli otomobil satışlarında dünya rekorunu elinde tutmaya devam etti. Hem bireysel hem de filo müşterilerine hitap eden elektrikli versiyon, yaklaşık 3 bin 550 adet sattı.

Marka ayrıca, 106'nın 30. yaşı dolayısıyla Sochaux'da bulunan Peugeot Aventure Museum'da özel bir sergi düzenleyecek. 2021 sonuna kadar devam edecek sergide, 1994 model 106 Rallye (İtalyan versiyonu), 1992 model 106 XSI, 1995 model 106 Signature, 1997 model 106 S16, 2002 model 106 Enfant Terrible, 1996 model 106 Electric, 1997 model 106 Maxi ve 1992 yılına ait bir 106 Cabrio prototipi olmak üzere 8 model görücüye çıkacak.

Otomobil, Peugeot, Sochaux, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot 106, 30. yaşını kutluyor - Son Dakika


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