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Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor - Son Dakika

Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor

24.11.2021 14:19
Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor

Peugeot 2008, Eylül ayında 1082 adetlik satış rakamı ile yakaladığı liderlik başarısını Ekim ayında 1143 adet ile devam ettirerek ilk 10 ayı da kendi sınıfının lideri olarak tamamladı.

Peugeot 2008, Eylül ayında 1082 adetlik satış rakamı ile yakaladığı liderlik başarısını Ekim ayında 1143 adet ile devam ettirerek ilk 10 ayı da kendi sınıfının lideri olarak tamamladı.

Başarılı grafiğini 2021 yılında da sürdüren 2008, 2021 yılının Ocak – Ekim döneminde 7 bin 507 adetlik satışa ulaşarak yüzde 15 pazar payı elde etti ve ilk 10 ayda sınıf lideri oldu. Model, Eylül ve Ekim aylarında arka arkaya gösterdiği satış performansıyla da dikkatleri üzerine topladı. Eylül ayını 1.082 adetlik satışla B-SUV segmentinden yüzde 21'lik pazar payı alarak, Ekim ayını ise 1143 adet ile yüzde 28 pay ile tamamlayan SUV 2008, geçtiğimiz iki ayı da sınıfının zirvesinde bitirdi. Markanın SUV ailesinin en büyüğü olan 5008 ise Ekim ayında kendi sınıfında yüzde 21 gibi yüksek bir pay elde ederek lider olmayı başardı ve markanın bu ayki SUV liderliğine katkıda bulundu.

Pazar payında yükseliş grafiği

Peugeot SUV segmentinde yakaladığı başarının yanı sıra 2021 yılında toplam pazar payında da yükselen bir grafik çizmeyi başardı. Markanın Ekim ayı toplam pazar payı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1,2 puan üzerine çıkarak yüzde 8,3 oldu. Binek otomobil pazar payında da yukarı yönlü grafik yakalayan Peugeot'nun Ekim ayı binek otomobil pazar payı 2020'nin aynı dönemine göre 1,7 puanlık artışla yüzde 8,7'ye yükseldi. Marka, hafif ticari araç satışlarında Ekim ayında yüzde 7,4'lük pay elde ederken Ocak-Ekim döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43'lük bir artış yakaladı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç

"Yılı lider tamamlamak istiyoruz"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Otomotiv sektörü, pandemi ve hemen sonrasında tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle oldukça zor bir yıl geçiriyor. Belirsizliğin böylesinde zor olduğu bir yılda PEUGEOT markası olarak gerek SUV gerekse hatchback ve sedan modellerimizle ihtiyaçları karşılamak için maksimum bir çaba gösteriyoruz. Öyle ki, geçtiğimiz yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamlayan markamız bu sene Ekim ayında da zirvede yer aldı. SUV 5008 ve SUV 2008 modellerimiz sınıflarında yakaladıkları yüzde 21 ve yüzde 28'lik pazar payları ile bu liderliğe Ekim ayında da ciddi katkı sağladılar. Peugeot SUV 2008, sınıfında fark yaratan özellikleriyle satışa sunduğumuz günden beri Türk tüketicisinin tercihi oldu ve bunu başarıyla sürdürüyor. İlk 10 ayda 7 bin 507 adetlik satışa ulaştığımız SUV 2008'in başarısını son 2 ayda da devam ettirerek B-SUV sınıfı lider tamamlamak istiyoruz" dedi.

Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor

Amelia Hamlin, Peugeot, Eylül, Ekim, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Peugeot 2008 liderliği bırakmıyor - Son Dakika


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