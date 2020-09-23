Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor - Son Dakika

Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor

Peugeot, 26 Eylül 2020 tarihinde 210'uncu yılını kutlayacakPeugeot açıklamasına göre, Peugeot Design Lab stüdyosu tasarımcıları tarafından Aslanlı marka için kutlamalar boyunca tüm etkinliklerde kullanılacak olan 210. yıl dönümüne özel bir logo tasarlandı.

Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor, System.String[]

Peugeot, 26 Eylül 2020 tarihinde 210'uncu yılını kutlayacak

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot Design Lab stüdyosu tasarımcıları tarafından Aslanlı marka için kutlamalar boyunca tüm etkinliklerde kullanılacak olan 210. yıl dönümüne özel bir logo tasarlandı.

Markanın simgesi olan Aslan bu logoda yandan görülecek şekilde çizildi ve altı bir ok ile vurgulandı. Bu, markanın 1858 yılında tescil edilen ilk logosuna gönderme yapıyor ve Peugeot markasının; esneklik, sağlamlık ve hız olmak üzere üç özelliğini simgeliyor. Ok, hız kavramını vurguluyor.

"210 yıl" ibaresi markanın geçmişine değil, gelecek 210 yıla da bir gönderme niteliğini taşıyor. Logonun siyah ve beyaz renkleri, Peugeot'nun ölçülü ve tutumlu mantrasının altını çiziyor.

Uluslararası kampanya sloganı olarak "2.1.0. Let's Go" belirlendi. Bu, birçok başarıyla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Peugeot'nun 210 yıllık geçmişini gözler önüne seriyor. "Devam etmek için yanınızda" mesajı, müşterilere, hayatlarının önemli anlarında destek sağlamak için markanın yanlarında olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Kampanya "360°" iletişim yaklaşımıyla; TV kanallarında, web'de, sosyal ağlarda, ayrıca reklam panolarında ve radyoda (ülkeye bağlı olarak) yayınlanacak. Ayrıca Peugeot'nun 210. yıldönümü olan 26 Eylül'de markanın geçmişini anlatan bir film sosyal ağlarda yayınlanacak.

Twitter, Instagram, Facebook ve Linkedin gibi sosyal ağlarda küresel bir kampanya ile, Peugeot markasının 210. yıldönümünü kutlanacak.

Yine yıldönümü çerçevesinde tüm bu platformlarda sunulan içeriklerin her biri için Eylül ve Ekim ayına özel bir içerik planı oluşturulacak ve #210YEARSWITHPEUGEOT etiketi ile desteklenecek.

Sosyal ağlara yönelik etkinlikler

Marka, 1-26 Eylül'de halkı, "Şampiyonlar Ligi" tarzında son iki yüzyılın en sembolik Peugeot'sunu oylamaya davet ediyor. Halkın oylarıyla tek bir kazanan belirlenecek.

Yarışma sonunda, Direktör Matthias Hossann liderliğindeki Peugeot tasarım ekipleri yeni bir proje üzerinde çalışacak. Ekim ayında tanıtılacak olan bu sürpriz, markanın 210 yıllık zengin geçmişini süsleyen bir başka mücevher olacak.

Yıl dönüm kapsamında 24 Eylül tarihinde sabah basına, öğleden sonra bayi ağına yönelik dijital bir etkinlik.

210. yıldönümü tarihi olan 26 Eylül'de Twitter, Instagram, Facebook ve Linkedin platformlarında sosyal ağlara yönelik dijital bir etkinlik.

Bu iki günde halka yönelik sürprizler de olacak.

Sochaux'daki Musée de l'Aventure Peugeot'ya giriş Eylül ayı boyunca tüm ziyaretçiler için sembolik bir tutar olarak 1 avro olacak.

Musée de l'Aventure Peugeot, Aslanlı markanın iki yüzyıllık endüstriyel geçmişini gözler önüne seren ve Doğu Fransa'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Sochaux'da bulunan müze 1810 yılından günümüze Peugeot markasının tüm üretimlerini barındırıyor.

Son olarak International Adventure Peugeot Meeting (IAPM) markanın kalbinin attığı Sochaux'da 2, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Etkinlik kapsamında, Aventure Peugeot üyelerine özel olup Peugeot 201'den Peugeot RCZ'ye kadar 130 aracın katılımıyla üç gün boyunca Doubs kırsalında 300 km'lik bir yarış yapılacak. IAPM 2020 ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://iapm2020.fr/

Markanın 210. yıldönümüne özel iki Peugeot yaşam tarzı ürün koleksiyonu Eylül ayı sonunda https://boutique.peugeot.com çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak. Peugeot hayranları özel tişörtler, sweatshirtler veya kasketleri giyebilecek ve sırt çantası, rozet veya anahtarlıkları kullanabilecek.

Peugeot'nun 210. yıldönümüne özel koleksiyon, beyaz zemin üzerine siyah logo ve "210 yıl" yazısı içeriyor.

Siyah zemin üzerine beyaz logo ve "1810'dan beri" yazısı bulunan koleksiyon, ölümsüz olup, biber değirmeni dahil çeşitli mutfak eşyalarını da içeriyor.

Peugeot, Sochaux, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi         
00:09
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Abdurrahim Albayrak'ın Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim         
17:41
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 00:39:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Peugeot, 210'uncu yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei