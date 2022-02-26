Peugeot 308 "2022 Trophees de L'Argus" rakiplerini geride bıraktı - Son Dakika

Yeni Peugeot 308, 2022 Trophees de L'Argus'da "Şehirli ve Kompakt Otomobil" kategorisinde zorlu rakipleri geride bırakarak önemli başarı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Peugeot 308, özelliklerini prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

"Avrupa'da Yılın Otomobili" ödüllerinde finale kalan 7 modelden biri olmayı başaran yeni Peugeot 308, "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisi tarafından "Yılın En İyi Şehirli Otomobili" seçilmesinin ardından 2022 Trophees de L'Argus'da "Şehirli ve Kompakt Otomobil" kategorisinde zorlu rakipleri geride bırakarak zafere ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Argus Genel Yayın Yönetmeni Gregory Pelletier, "Yeni PEUGEOT 308, kompakt hatchback kategorisinde, Argus jürisinin açık ara favorisi oldu. Tarz, sürüş keyfi, konfor, teknolojik donanımlarının yanında, yeni Peugeot 308 performans açısından da premium modeller seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Peugeot Genel Müdürü Linda Jackson ise şunları kaydetti:

"Yeni Peugeot 308'in Argus Ödülü'nü almış olması bizler için büyük bir gurur. Otomobilleri nasıl değerlendireceğini bilen uzman gazetecilerin verdiği çok önemli bir ödülün sahibi olduk. 308'in baştan çıkarma gücü hiçbir şekilde şüpheye yer vermiyor. Bu ödül aynı zamanda modelin pazara yön veren teknolojik özelliklere ve niteliklere sahip olduğunu teyit ediyor. Otomobilseverler de bu konuda hemfikir. Bunun yanında yeni 308'imiz Ocak 2022'den itibaren Fransa pazarında C segmentinin lideri konumunda."

Trophees de L'Argus, 18 gazeteci, değerleme uzmanı ve teknik referans uzmanından oluşan bir jüri tarafından veriliyor. Araçlar; satın alma ve kullanım bütçesi, ikinci el değeri, tüketim, yenilikler ve kullanıcı faydası (kalite, konfor, sürüş keyfi ve tasarım) kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Trophees de L'Argus jürisi üyeleri, oylarını ve yeni Peugeot 308'in açık ara zaferini değerlendirirken, sürüş keyfi, tasarım, kalite ve konfor ile dinamizmi gibi nitelikleri bir arada sunmasından övgüyle söz etti.

Yeni Peugeot logosunu taşıyan ilk model

Peugeot markasının yeni logosunu taşıyan ilk model olan Yeni Peugeot 308, 5 kapılı hatchback ve station wagon olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretiliyor. Peugeot 308 yüksek verimlilik seviyesine sahip, benzinli (110 ve 130 hp) veya dizel (130 hp) motorlar dışında şarj edilebilir hibrit (180 ve 225 hp) seçeneklerle de sunuluyor.

Ayrıca gelecek sene tamamen elektrikli bir model de ürün gamına dahil edilecek. Dış tasarımı gibi Peugeot 308'in iç mekanı da dikkati çekiyor. Kaliteye gösterilen özen, yeni nesil dijital ara yüzler, daha sezgisel ve direkt bir sürüş deneyimi sunan kompakt direksiyon simidi ile farkını ortaya koyan Peugeot i-Cockpit'in ergonomisi öne çıkıyor.