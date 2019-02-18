Son Dakika Haberleri: Peugeot Çinli İkinci El Hizmet Firmasına Yatırım Yapacak

Peugeot Çinli İkinci El Hizmet Firmasına Yatırım Yapacak

38 dakika önce

– Peugeot'un ana şirketi Groupe PSA, ikinci el araçlarda tedarik zinciri ve alışveriş hizmetleri veren, Çin firması FengChe'ye yatırım yapacağını duyurdu, ancak yatırım miktarı ile ilgili bilgi verilmedi.

Peugeot Çinli İkinci El Hizmet Firmasına Yatırım Yapacak, System.String[]
Peugeot'un ana şirketi Groupe PSA, ikinci el araçlarda tedarik zinciri ve alışveriş hizmetleri veren, Çin firması FengChe'ye yatırım yapacağını duyurdu, ancak yatırım miktarı ile ilgili bilgi verilmedi.

PSA kullanılmış araçlar kıdemli müdür yardımcısı Marc Lechantre, FengChe yatırımının grubun yeni planları çerçevesinde uluslararası ayakizini ve karlılığını artırma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

FengChe kurucusu Tao Genyuan, bu yatırımın şirketin Çindeki ikinci el araç pazarını geliştireceğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:12 Kaynak: DHA

Peugeot, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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