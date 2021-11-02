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Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti - Son Dakika

Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

02.11.2021 16:01
Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.

Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, CitroEn ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti, marka kullanıcılarına sunuluyor.

Stellantis açıklamasına göre, kaliteli hizmet ve avantajlı fiyat politikasını tüm yetkili servis noktalarında sunan Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, müşterilerine araç bakımı konusunda fark yaratacak ayrıcalıkları sağlamaya devam ediyor. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte yoğun kilometre yapan, tatilden dönen ya da aracını yoğun mesaili bir kış sezonuna hazırlamak isteyenleri ön kontrole davet ediyor.

Bu kapsamda Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel kullanıcılarına, marka yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti sunuluyor.

Model ve araç yaşı fark etmeksizin Groupe PSA Türkiye markalarındaki her araca sunulan söz konusu hizmetle, araçların yollarda güvenli bir şekilde yer almaları ve performanslı bir kış geçirmeleri için gerekli kontroller yapılıyor. Varsa olağan sorun ve eksiklikler tespit edilerek kullanıcıya bildiriliyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler uzmanlarınca yapılacak bu ücretsiz kontroller; lastikler, farlar, egzoz, fren sistemleri, amortisör, fren hidroliği, araç sıvıları gibi aracın farklı bölümlerini kapsıyor. Groupe PSA Türkiye markalarının müşterileri, diledikleri zaman servisleri ziyaret ederek detaylı check-up hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Citroen, Türkiye, Peugeot, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde ücretsiz check-up hizmeti - Son Dakika


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