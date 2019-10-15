Son Dakika Haberleri: Peugeot'da yüzde 0 faiz fırsatı
Son Dakika Otomobil Peugeot'da yüzde 0 faiz fırsatı

Peugeot'da yüzde 0 faiz fırsatı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, ekim ayında kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını sağlıyor ve tüm modellerinde %0 faiz fırsatı sunuyor. 2008, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Peugeot 208, hurda indirimi ile 79 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor....The post Peugeot’da yüzde 0 faiz fırsatı appeared first on Carmedya.

Peugeot'da yüzde 0 faiz fırsatı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Peugeot Türkiye, ekim ayında kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını sağlıyor ve tüm modellerinde %0 faiz fırsatı sunuyor.



2008, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.


Peugeot 208, hurda indirimi ile 79 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.


Peugeot 308'de ise 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.


Peugeot 301, hurda indirimi ile 77 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası imkanıyla sunuluyor.


Rifter ve tüm hafif ticari modelleri 45 bin TL için 15 ay yüzde 0, Boxer Minibüs, 90 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi kampanyalarıyla alınabiliyor.


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Peugeot, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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