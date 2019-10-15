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Peugeot'dan bakım kampanyası

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Peugeot’da, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor. 23 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot üç yaş ve üstü Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim sunuluyor. Ayrıca bu kampanyaya ek olarak,...The post Peugeot’dan bakım kampanyası appeared first on Carmedya.

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CARMEDYA.COM - Peugeot'da, tüm modellerde geçerli Fiks Menü Paketleri avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.



23 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım ve Onarım Kampanyası kapsamında Fiks Menü Paketlerinde yüzde 20 indirim ve Peugeot üç yaş ve üstü Fiks Menü Paketlerinde yüzde 30 indirim sunuluyor.


Ayrıca bu kampanyaya ek olarak, Michelin lastik alışverişlerinde 150 TL değerinde indirim kuponu veriliyor.


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Peugeot, Eylül, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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