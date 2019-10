Peugeot'dan Boxer'a özel konsept: Boxer 4×4

CARMEDYA.COM - Peugeot Boxer, satışa sunulduğu günden bu yana 720 bin üretim adedine ulaştı ve VDL 2019 için benzersiz bir maceracıya dönüştürüldü.



Peugeot'nun eğlence aracı; Wanderlust Green, Mint, Alcantara Greval Grey ve doğal beyaz renklerinin bir arada kullanılmasıyla görsel açıdan özgün bir duruş sergiliyor.



Peugeot Rifter 4×4 Concept'in izinden giden araç; Dangel dört tekerlekten çekiş sistemi, özel lastikler ve artırılmış yerden yükseklik ile dikkat çekiyor.



Markanın en güncel tasarım dilini ortaya koyan yeni ön ızgara Cast Iron detaylarla dikkat çekiyor. Daha heybetli ve güçlü bir görünüm sergileyen alt gövde öndeki koruyucu kalkan ve çamurluk ağzı kaplamaları ile bütünlük sergiliyor. Ön bölümün gövde orantıları ön cam bölgesi ile uyumluluk sergiliyor. Bunun dışında ön cam ve ön tampon bölgesi de yenilendi. Gündüz olduğu gibi gecenin bir yarısı da kamp alanına dönmek son derece kolay. 8 LED'li aydınlatma modülü gecenin karanlığını aydınlatıyor. Her biri xxx Watt gücünde aydınlatma modülleri Peugeot 508'den alınmış.



Peugeot Boxer L3 baz alınarak geliştirilen araç, 6 metre uzunluğa ve 10 m² yaşam alanına sahip. Söz konusu alan; mutfak ile yemek, uyku, banyo ve sürücü kabini olmak üzere dört bölgeye ayrılmış durumda. Farklı noktalara entegre edilen çeşitli saklama alanları macera tutkunlarının tüm eşyalarını depolayacak alanı sunuyor.



Dış tasarımla tezat oluşturan açık renk tonlarındaki iç mekan ferah bir ortam sunuyor. Konsept araç için özel olarak tasarlanan ahşap uygulamalar, döşemeler ve kaplamalar kabin içine sıcaklık kazandırıyor. Peugeot e-208 GT, 508 Hybrid GT, 508 SW Hybrid GT ve 3008 Hybrid4 modellerinde de kullanılan kapı kaplamaları dahil olmak üzere döşemelerdeki Alcantara® Greval Grey s bu konseptte de tercih edilmiş. Kabin içindeki Mint Boxer logoları ve yine Mint renginde emniyet kemerleri iç mekanla dış mekan arasındaki uyumu sağlıyor. Buna havalandırma ızgaraları da dahil. Markanın diğer modellerinde olduğu gibi daha fazla konfor sağlamak için yüzeyler kumaş ile kaplanıyor. Bunun dışında örneğin krom kullanılan kapı kollarında Cast Iron saten kullanılıyor.



Konseptin temelinde ekoloji, verimlilik ve dayanıklılık yatıyor. Özellikle malzeme seçimi büyük bir hassasiyetle ele alınmış. Masa ve lavabo tezgahı doğal taş ve seramiğin güzelliğini bir arada sunan Aragonite beyaz doğal mineralden üretilmiş. Tüm zemin ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş. Örneğin plastikler yüzde 85 otomobil deposu, yüzde 10 süt şişesi ve yüzde 5 sabun şişesi gibi beyaz plastik malzemelerden elde edilmiş. 50 kg geri dönüştürülmüş plastik standart plastiğe oranla 75 kg CO2 emisyon değeri tasarrufu sağlıyor.



Peugeot Boxer 4×4 Concept; FAP ve SCR gibi egzoz gazını arındırma çözümleriyle donatılmış ve en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılıyor.



x4 Dangel aktarma sistemi ön akstaki visco kavrama ve diferansiyelden oluşuyor. Sistem; günlük kullanımda 2WD, gerekli durumlarda gücü arka aksa aktaran 4WD ve zorlu arazide arka aksı kilitleyen Lock olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor. BF Goodrich tarafından tedarik edilen yüksek performans tipi dört adet lastik dört tekerlekten çekiş sisteminin verimliliğini destekliyor. Zorlu arazi koşullarında engelleri sorun yaşamadan aşabilmek için Peugeot Boxer 4×4 Concept'in ön aksı 30 mm ve arka aksı ise 50 mm yükseltilmiş. Gerekli olan gücü ise altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen 165 HP güç ve 370 Nm tork değeriyle BlueHDi 165 motor üstleniyor.



Araçla ilerlemenin mümkün olmadığı yerlerde keşfin ve maceranın yarım kalmaması için bir kano ve ayrıca bir de bisiklet devreye giriyor. Peugeot Boxer 4×4 Concept için özel olarak geliştirilen ve Kanada ceviz ağacından üretilen kano aracın tavanına sabitleniyor. Aynı şekilde özel olarak geliştirilen ve aracın yan tarafına sabitlenen merdiven de tavana erişimi kolaylaştırıyor. Peugeot eBikes ailesinin en yeni üyesi olan elektrik destekli dağ bisikleti Peugeot eM02 FS Powertube ATV maceraların yarım kalmaması için devreye giriyor. Bisikletin kadrosuna entegre edilen kompakt boyutlu bataryalarla görsel olarak kaba bir görünüme neden olmazken aynı zamanda gerekli ihtiyaç halinde elektrik enerjisiyle sürücüyü destekliyor. Çift süspansiyon sistemiyle patikalarda konforlu bir sürüş sunan Peugeot eM02 FS Powertube ATV, Peugeot Boxer 4×4 Concept'in arka kısmında sabitlenirken, Mint rengiyle otomobilin tasarımını tamamlıyor.



Aracın boyutlarını girme olanağı tanıyan 9 inçlik dokunmatik ekrana sahip navigasyon, aracın boyutlarına uygun olmayan yolları tespit ederek aracın boyutlarına uygun alternatifler belirliyor. Waze gerçek zamanlı trafik uygulaması ile uyumlu olan navigasyon sistemine aynı anda iki telefon birden eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Navigasyon ekranı aynı zamanda aracın ön ve arka kısmında HD kameraların görüntülerini de gösteriyor. Sürücü böylece çevresinde olup bitenleri daha rahat takip edebiliyor.



Peugeot; özellikle karavanlar için geliştirilmiş olan ve montajı üretim aşamasında fabrikada gerçekleştirilen yeni bir Alpine uydu navigasyon sistemi sunuyor. Sistem, o araç için dar olan köprü ve geçitleri belirleyerek araca uygun bir rota oluşturuyor. İkiye bölünebilen XXL 23 cm renkli ekran ön konsola entegre edilmiş durumda ve direksiyon üzerindeki düğmelerle kontrol edilebiliyor. Geri görüş kamerasını destekleyen sistem milyonlarca POI ve eşzamanlı olarak iki telefonun Bluetooth üzerinden sisteme bağlanması gibi özelliklerle hayatı kolaylaştırıyor.



Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu olan sistem ilgili akıllı telefon uygulamalarını da destekliyor.



Zemin kaplamasını ise bir start-up olan Sasminimum, kendilerine ait "Le Pavé" projesinden transfer ederek hayata geçirdi. 2017 yılında dört genç mimar tarafından yaratılan start-up normalde geri dönüştürülemeyerek doğrudan çöpe giden ve doğadan ve okyanus kıyılarından toplanan plastikleri dönüştürüyor. Ürün yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor ve yüzde 100 yeniden geri dönüştürülebilir durumda.

