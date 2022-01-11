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Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası - Son Dakika

Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası

11.01.2022 12:25
Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası

Peugeot, bu ay 2021 model araçlarını avantajlı finansman kampanyalarıyla müşterileriyle buluşuyor.

Peugeot, bu ay 2021 model araçlarını avantajlı finansman kampanyalarıyla müşterileriyle buluşuyor.

Peugeot açıklamasına göre, Fransız üretici, kompakt hatchback modeli Peugeot 208'de 50 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğini ocak ayı boyunca müşterilerine sunuyor. Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008, 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli seçenekle tercih edilebilirken, SUV 3008 modelinde finansman kampanyası ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli olarak öne çıkıyor.

Peugeot SUV ailesinin en büyüğü 7 kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi sağlanıyor. Peugeot, inovatif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan Peugeot 508 için de aynı kredi oranını ve avantajları müşterilerine sunuyor.

Ticari araçlarda ocak kampanyası

Peugeot avantajları, 2021 model hafif ticari araçları için de ocak ayında kullanıcılarla buluşuyor.

Bu kapsamda BlueHDi dizel motor seçenekleri ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'e, 65 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de uygun kredi seçenekleriyle sunuluyor. Ticaretin profesyonelleri, Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van ve Boxer Van modellerine, 75 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,49 kredi seçenekleriyle ulaşabiliyor.

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Peugeot, Tragger, Kredi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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