Peugeot'dan sıfır faizli kredi kampanyası - Son Dakika

Peugeot Türkiye, haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası ve teklifleri sunuyor.

Peugeot açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarda, tüm Peugeot modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV ailesinde ay boyunca yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008'e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni Peugeot SUV 3008'de 90 bin TL için yüzde 0 faizli veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'i de ise 90 bin TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208'de 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. Peugeot 208, 189 bin TL'den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.