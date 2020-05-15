Peugeot'dan

Peugeot Türkiye'nin yeni dijital satış sistemi ile müşteriler tüm modellerde mayıs ayına özel fırsatlarla evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabiliyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, Peugeotseverler peugeot.com.tr web sitesi üzerinden istedikleri gün ve saat için yetkili satıcılardan showroom randevusu alabiliyor veya görüntülü araç tanıtımı talep edebiliyor.

Showroom'a gelen müşterilerin talepleri belirlenen en yüksek hijyen koşulları dahilinde gerçekleştirilirken, canlı bağlantı kurmayı tercih eden müşteriler ise bulundukları yerden ilgili bayi ile görüntülü konuşarak istedikleri model hakkında detaylı bilgi alıyor, satış danışmanı ile birlikte aracını seçip ödeme planını oluşturuyor ve online kredi başvurusunu yapıyor.

Tüm bu süreçlerin online olarak tamamlanmasının ardından müşteri tercihine göre otomobilini kendi adresinde teslim alıyor.

Sınırlı sayıda, 1.2 Pure Tech benzinli motor seçeneği ile 155 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan Peugeot SUV 2008 Dynamic ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında mayıs ayına özel "Şimdi al, ağustosta ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

Kampanya kapsamına şu modeller giriyor:

"1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji sunan devam eden; 66 uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde bulunan 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip Peugeot SUV 5008. D-Sedan segmentindeki sedan yeni Peugeot 508. 1.5 lt BlueHDi dizel motor, Peugeot i-Cockpit, 16" 5 kollu jant ve aylık bin 500 TL taksit ile sunulan Peugeot 208 Signature.

Peugeot i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve aylık bin 650 TL taksit ile sunulan Peugeot 308. Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile Peugeot Rifter ve yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle öne çıkan Peugeot hafif ticari ailesi."