Peugeot'dan yılın son kampanyası - Son Dakika

Peugeot Türkiye, aralık ayında yenilikçi teknolojilerle donatılmış binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazeleri için özel kredi seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, kampanya kapsamında, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208, sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Peugeot, yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 için 60 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğini sunuyor. 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 100 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlıyor.

Konforu, gücü ve teknolojisiyle maksimum sürüş keyfi sunan sedan sınıfının yüksek performanslı temsilcisi Peugeot 508, yine 100 bin TL için 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Peugeot ticari araçlar için yılın son fırsatı

Açıklamaya göre, Peugeot avantajları, hafif ticari araç modelleri için de aralık ayında kullanıcılarla buluşuyor. Bu kapsamda BlueHDi dizel motor seçenekleri ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80 bin TL için 15 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de uygun kredi seçenekleriyle sunuluyor. Ticaretin profesyonelleri, Peugeot Expert Van, Expert Traveller, Partner Van ve Boxer Van modellerine, ister 15 ay yüzde 0,99 ister 12 ay sıfır faizli kredi seçenekleriyle ulaşabiliyor.