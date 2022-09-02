Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı

02.09.2022 14:35
Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı

Peugeot, elektrikli otomobil ve ticari araçlarındaki her bir bataryanın montajı ile test edilmesinden sorumlu, her geçen gün genişleyen teknik ekibinin üzerindeki sır perdesini araladı.

Peugeot, elektrikli otomobil ve ticari araçlarındaki her bir bataryanın montajı ile test edilmesinden sorumlu, her geçen gün genişleyen teknik ekibinin üzerindeki sır perdesini araladı.

Peugeot, 2025 yılına kadar ürün gamının tamamının bir elektrikli versiyona sahip olmasını hedefliyor. Bu durum, üretilen batarya sayısında önemli bir artış anlamına geliyor. Marka, gelecek yıla kadar otomobilde ayda 10 bin, hafif ticari araçlarda ise ayda 7 bin adede kadar batarya monte etmeyi planlıyor. Her batarya, güvenilirlik, performans ve yaşam döngüsü kriterleri açısından test edilirken, teknik ekipteki her bir personel, Peugeot'nun İspanya, Slovakya ve Fransa'daki Avrupa tesislerinde iş başı yapmadan önce özel bir eğitime tabi tutuluyor.

Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı

Fransız üretici, 2022 yılında da elektrikli araç ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Yeni 408, lansmanı itibariyle 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki farklı güç versiyonuna sahip şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Aynı güç aktarma organları hatchback ve SW olmak üzere yeni 308'de de sunuluyor. Her iki yeni otomobil de tamamen elektrikli güç-aktarma sistemine olanak tanıyan EMP2 platformuna dayanıyor. Hafif ticari araç ürün gamı hem elektrik hem de yakıt hücresi teknolojilerini birleştiren He-Expert ile 2021 yılı sonunda tamamlandı.

Peugeot Ürün Müdürü Jéröme Micheron konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Peugeot ürün gamının elektrikliye geçiş süreci başarıyla devam ediyor. Düşük emisyonlu araç modelleri, 2022 yılının ilk yarısında Avrupa'daki 4 binek otomobil satışının 1'ini temsil ediyor. Peugeot, tamamen elektrikli e-208 ve SUV e-2008 ile geniş bir elektrikli araç yelpazesi sunuyor. Yeni 408, Yeni 308 (hatchback ve SW) tıpkı SUV 3008 ve 508 (sedan ve SW) gibi şarj edilebilir hibrit motorlarla sunuluyor. Hafif ticari araç ürün gamındaki tamamen elektrikliye geçiş süreci e-Partner, e-Expert ve e-Boxer ile tamamlanmış durumda" dedi.

Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı

8 yıl/ 160 bin kilometre garanti

Eğitimli teknisyenlerin her 50 kWsa kapasiteli batarya ünitesini (önceden monte edilen hücreler ve bileşenler) monte etmesi yaklaşık 60 dakika sürüyor. Daha büyük 75kWsa kapasiteli batarya ünitesi için ise 90 dakika gerekiyor. Ekip, her bataryayı bir dizi kritik teste tabi tutuyor. Buna bağlı olarak her bir ünite şarj kapasitesinin yüzde 70'i için 8 yıl/ 160 bin kilometre garanti politikası uygulanıyor.

Tüm test süreci 15 dakika sürüyor ve montaj için bataryanın imzalanması gerekiyor. Bu süreçte güvenilirliği doğrulamak için uygulanan ilk testte bir araçta bataryanın çalışması simüle ediliyor. Bir performans testi, bataryanın tam güç kullanımını simüle ediyor. Son test ise sızdırmazlık testi. Batarya ünitesine gazla basınç uygulanıyor ve böylece basınç kaybı izlenerek sızıntılar kontrol ediliyor. Uygun bir yalıtım, batarya hücrelerinin içine su veya kir girmesini, bataryanın kullanım ömrü ile performansının olumsuz etkilenmesini önlüyor.

Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı

Stellantis Grubu'nun beş fabrikasının özel batarya montaj atölyelerinde eğitimli uzman ekipler çalışıyor: Vigo & Saragossa (İspanya), Trnava (Slovakya), Sochaux & Mulhouse (Fransa) ve yakında Hordain (Fransa). Hem elektrikli hem de geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar aynı hatta monte ediliyor.

Peugeot araçlarının bataryalarını test eden ve monte eden teknisyenler, Stellantis fabrikalarından geliyor. Ekipler elektrikli yetkinliklerine göre seçiliyor ve bir aylık uzmanlık eğitimi alıyor. Enerji geçişinin ve ürün gamındaki elektrikli modellerin satış adedinin artmasına paralel olarak, Peugeot ve Stellantis Grubu, elektrikli araçların montajında çalışacak eğitimli teknisyenlerin sayısını artırıyor.

YORUMLAR
500
Mağdurların zararını ödemek isteyen Tosuncuk, mahkemeye önerisini sundu: Şirkete ait 70 araç kayyumlar aracılığıyla satılabilir Mağdurların zararını ödemek isteyen Tosuncuk, mahkemeye önerisini sundu: Şirkete ait 70 araç kayyumlar aracılığıyla satılabilir İki aracın karıştığı feci kaza kamerada: Otomobillerden biri marketin kepenklerine çarptı İki aracın karıştığı feci kaza kamerada: Otomobillerden biri marketin kepenklerine çarptı Park halindeki araç alev topuna döndü Park halindeki araç alev topuna döndü
Kaynak: Carmedya.com

Peugeot, Tragger, Fransa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:50 Aracını park eden polisi "Burası bizim yerimiz" diyerek döven saldırganlar serbest bırakıldı
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:54:54. #1.11#
SON DAKİKA: Peugeot elektrikli araçların üretim detaylarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement