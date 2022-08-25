Peugeot, elektrikli modellerinin üretim sürecini açıkladı - Son Dakika
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Peugeot, elektrikli modellerinin üretim sürecini açıkladı

25.08.2022 17:12
Peugeot, elektrikli modellerinin üretim sürecini açıkladı

Peugeot, elektrikli otomobil (tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit) ve ticari araçlarındaki her bir bataryanın montajı ile test edilmesinden sorumlu, her geçen gün genişleyen teknik ekibinin üzerindeki sır perdesini araladı.

Peugeot, elektrikli otomobil (tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit) ve ticari araçlarındaki her bir bataryanın montajı ile test edilmesinden sorumlu, her geçen gün genişleyen teknik ekibinin üzerindeki sır perdesini araladı.

Peugeot açıklamasına göre, en önemli marka değerlerinden biri mükemmellik olan Peugeot'nun, 2025 yılına kadar ürün gamının tamamı bir elektrikli versiyona sahip olacak. Bu durum, üretilen batarya sayısında önemli bir artış anlamına geliyor. Peugeot, gelecek yıla kadar otomobilde ayda 10 bin, hafif ticari araçlarda ise ayda 7 bin adede kadar batarya monte etmeyi planlıyor. Her batarya, güvenilirlik, performans ve yaşam döngüsü kriterleri açısından test edilirken, Peugeot'nun İspanya, Slovakya ve Fransa'daki Avrupa tesislerinde iş başı yapmadan önce özel bir eğitime tabi tutulan personel, markanın en önemli değeri olan mükemmelliği temsil ediyor.

Peugeot, 2022 yılında elektrikli araç ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Yeni 408, lansmanı itibarıyla 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki farklı güç versiyonuna sahip şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Aynı güç aktarma organları hatchback ve SW olmak üzere yeni 308'de de sunuluyor. Her iki yeni otomobil de tamamen elektrikli güç-aktarma sistemine olanak tanıyan EMP2 platformuna dayanıyor. Hafif ticari araç ürün gamı hem elektrik hem de yakıt hücresi teknolojilerini birleştiren He-EXPERT ile 2021 yılı sonunda tamamlandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron, "Peugeot ürün gamının elektrikliye geçiş süreci başarıyla devam ediyor. Düşük emisyonlu araç modelleri, 2022 yılının ilk yarısında Avrupa'daki 4 binek otomobil satışının 1'ini temsil ediyor. Peugeot, tamamen elektrikli e-208 ve SUV e-2008 ile geniş bir elektrikli araç yelpazesi sunuyor. Yeni 408, Yeni 308 (hatchback ve SW) tıpkı SUV 3008 ve 508 (sedan ve SW) gibi şarj edilebilir hibrit motorlarla sunuluyor. Hafif ticari araç ürün gamındaki tamamen elektrikliye geçiş süreci e-PARTNER, e-EXPERT ve e-BOXER ile tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

8 yıl/160 bin kilometre garanti politikası

Açıklamaya göre, eğitimli teknisyenlerin her 50 kWsa kapasiteli batarya ünitesini (önceden monte edilen hücreler ve bileşenler) monte etmesi yaklaşık 60 dakika sürüyor. Daha büyük 75kWsa kapasiteli batarya ünitesi için ise 90 dakika gerekiyor. Ekip, her bataryayı bir dizi kritik teste tabi tutuyor. Buna bağlı olarak her bir ünite şarj kapasitesinin yüzde 70'i için 8 yıl/160 bin kilometre garanti politikası uygulanıyor.

Tüm test süreci 15 dakika sürüyor ve montaj için bataryanın imzalanması gerekiyor. Güvenilirliği doğrulamak için uygulanan ilk testte bir araçta bataryanın çalışması simüle ediliyor. Bir performans testi, bataryanın tam güç kullanımını simüle ediyor. Son test ise sızdırmazlık testi. Batarya ünitesine gazla basınç uygulanıyor ve böylece basınç kaybı izlenerek sızıntılar kontrol ediliyor. Uygun bir yalıtım, batarya hücrelerinin içine su veya kir girmesini, bataryanın kullanım ömrü ile performansının olumsuz etkilenmesini önlüyor.

Stellantis Grubu'nun beş fabrikasının özel batarya montaj atölyelerinde eğitimli uzman ekipler çalışıyor. Bunlar Vigo & Saragossa (İspanya), Trnava (Slovakya), Sochaux & Mulhouse (Fransa) ve yakında Hordain (Fransa) olarak açıklandı. Hem elektrikli hem de geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar aynı hatta monte ediliyor.

Peugeot araçlarının bataryalarını test eden ve monte eden teknisyenler, Stellantis fabrikalarından geliyor. Ekipler elektrikli yetkinliklerine göre seçiliyor ve bir aylık uzmanlık eğitimi alıyor. Enerji geçişinin ve ürün gamındaki elektrikli modellerin satış adedinin artmasına paralel olarak, Peugeot ve Stellantis Grubu, elektrikli araçların montajında çalışacak eğitimli teknisyenlerin sayısını artırıyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Peugeot, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peugeot, elektrikli modellerinin üretim sürecini açıkladı - Son Dakika

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