Peugeot'nun 2020 satış performansı - Son Dakika

Peugeot'nun 2020 satış performansı

18.01.2021 19:55
Peugeot'nun 2020 satış performansı, System.String[]

Otomobil satışlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen Peugeot, 2020 yılında büyüme ivmesini sürdürdü.

Otomobil satışlarında genel bir düşüş yaşanmasına rağmen Peugeot, 2020 yılında büyüme ivmesini sürdürdü.

Peugeot açıklamasına göre, markanın sipariş portföyü 2019 yılına göre yüzde 15 arttı ve 6 bölgenin 5'inde pazar payını artırdı.

Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Çekya, Japonya, Portekiz, Norveç, Ukrayna, Asean, Estonya, Slovenya, Yunanistan, İrlanda, Mısır, İzlanda, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Güney Afrika, Arabistan ve Letonya olmak üzere 25 ülkede pazar payı rekorunu kıran Peugeot'nun modellerinden 208, SUV 2008, SUV 3008, Rifter ve Partner Avrupa'nın en çok satan araçlar listesinde yer aldı.

Açıklamada, "SUV ailesi Avrupa'nın en büyük ikincisi oldu. Satılan araçların üçte biri üst donanım araçlardan oluştu. 2019 yılına göre 8,5 puan artış ile sınıf atlama stratejisi başarıyla devam etti. Avrupa'da satılan 10 araçtan biri elektrikli versiyon olarak satıldı." denildi.

Peugeot Sport'un, WEC (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) organizasyonunda bu yıl pazara sunulacak 508 Peugeot Sport Engineered'i tanıttığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peugeot 208 birçok ülkede başarıyla yoluna devam etti. Kendi segmentinde Avrupa'da ikinci olan ve Fransa'da ilk sırada yer alan 208, Mart 2020'de COTY (Yılın Otomobili) ödülünü kazandı ve dünya genelinde 26 ödül aldı. Elektrikli e-Boxer ve Ivoty (Yılın Uluslararası Vanı) ödülünü kazanan e-Expert modelleri Ekim 2020'de pazara sunuldu. Dünya genelinde 2,5 milyon adedin üzerinde bir yıllık satışı hacmini temsil eden pick-up segmentinde yer alan yeni yeni Landtrek modeli Kasım 2020'de Latin Amerika'da pazara sunuldu. 2020 yılının sonlarında tanıtımı yapılan, yenilenen Peugeot SUV 3008 ve 5008, 2021 yılının başlarında ana Avrupa ülkelerinde pazara sunuldu. Online satışlar İngiltere ve Fransa'da Nisan 2020'de çok umut vaat eden sonuçlarla başlatıldı ve Nisan 2021'in sonunda Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Portekiz ve Avusturya'da da hizmete açılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato ise "Müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan elektrikli ürün yelpazesinin başarısını görmek gerçekten de gurur verici. Bu performansı, stratejik hamlelerimize ve özellikle bu zorlu dönemde ekiplerimizin sergilediği çabalara borçluyuz. 2021 çok zorlu bir yıl olacak. Yıla, yılın ilk yarısında satışa sunacağımız ve olağanüstü performansı kadar 46 gr CO2 emisyon değeriyle de dikkat çeken 508 Peugeot Sport Engineered ile başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Otomobil, İspanya, Peugeot, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peugeot'nun 2020 satış performansı - Son Dakika Ekonomi


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