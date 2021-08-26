Peugeot'nun 70 yıllık station wagon geleneği 308 SW ile sürüyor - Son Dakika

Peugeot, geçtiğimiz günlerde özgün bir silüete sahip yeni 308 SW modelini tanıttı.

Özellikleri ve teknolojileri dışında Yeni 308 SW'nin marka tarihi içerisinde önemli bir rolü daha var. Yeni model aynı zamanda markanın 70 yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin en genç temsilcisi olmasıyla da öne çıkıyor.

Markanın ilk station wagon otomobili, 203 SW'nin tanıtıldığı 1949 yılına dayanıyor. O yıllarda station wagon segmenti henüz emekleme aşamasındaydı. Kimse bu tür bir otomobil için gerçekten bir müşteri kitlesinin olup olmadığını bilmiyordu. Ancak Peugeot umutluydu ve bu sınıfın gelecek vaat ettiğini biliyordu. O kadar emindi ki, henüz 1956 yılında 403 SW'nin aile tipi ve ticari olmak üzere iki farklı versiyonunu satışa sundu. Bu modellere olan ilgiden memnun kalan marka, böylece seçenekleri geliştirmeye karar verdi. 403 SW yerini 1962 yılında 404 SW modeline bıraktı. 203 SW'nin yerini ise 1965 yılında tanıtılan 204 SW modeli aldı.

Zamanla markanın station wagon tarihinde yeni bölümler de açıldı. 1970'lerde 304 SW ve 504 SW, 1980'lerde 305 SW, 505 SW ve 405 SW, 1990'larda 306 SW ve 406 SW olmak üzere markanın station wagon geleneği sürmeye devam etti.

Milenyum ile otomobil dünyası büyük bir değişim yaşadı. 2000'li yılların başında, Fransız üretici station wagon seçeneklerine yenilerini ekledi. Bir yanda station wagon otomobil kavramını küçük sınıfta sunan 206 SW ve diğer yanda ise kompakt van segmentine özgü işlevsellik çözümlerini kompakt station wagon dünyasına taşıyan 307 SW olmak üzere yeni modeller station wagon dünyasına yeni standartlar getirdi.

Markanın station wagon geleneği; 308 ve 407'nin station wagon versiyonları ile birinci ve ikinci nesil 508 modelleriyle devam ediyor.

Yeni 308 SW ile yeni bir dönem başlıyor

Peugeot, köklü station wagon geleneğini geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardığı yeni 308 SW ile sürdürüyor. Platform ve mimari olarak dayandığı 308 Hatchback gibi bu model de kendi segmentinde dikkat çekiyor. Yeni 308 SW'nin 608 litre bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1634 litreye kadar ulaşırken, yanlardaki kumandalar ile doğrudan bagajdan katlanan üç parça arka koltuklarıyla aynı zamanda son derece pratik bir yapı sunuyor. Yeni modelin dingil mesafesi, hatchback modele göre 55 mm uzatıldı. Bu boyut değişikliği, arka koltuk yolcularına daha fazla alan sağlarken, aynı zamanda araca yolda daha olgun ve daha oturaklı bir görünüm de kazandırıyor.

Yeni 308, 10 inçlik 3 boyutlu dijital bir gösterge paneli ve yeni Peugeot i-Connect Advanced ile yenilikçi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran ile yollara çıkıyor. Tamamen konfigüre edilebilir i-toggle butonlar geleneksel fiziksel kumandaların yerini alıyor. i-Cockpit'in bir diğer ayrılmaz parçası olan kompakt direksiyon simidi, sürücünün gerçekten otomobille bütünleşmesini sağlıyor. 180 HP ve 225 HP'lik iki adet şarj edilebilir hibrit de dahil olmak üzere farklı motor seçenekleri ile satışa sunulacak olan Yeni 308 SW önümüzdeki yılın başlarında yollara çıkmaya başlayacak.