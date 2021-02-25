Peugeot'nun aslanı yeniden kükrüyor! - Son Dakika

Stellantis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Peugeot, yeni dönemi yeni logosuyla kutluyor.

1850 yılından bu yana ikonik aslan logosu 11. kez yenilenirken, yeni tasarımda çok daha güçlü bir şekilde vurgulanıyor.

Peugeot Tasarım Laboratuvarı tarafından yaratılan ve bir arma içinde kükreyen bir aslan kafasına sahip yeni tasarım, Fransız üreticinin elektrikli araç stratejisi ve yenilikçi teknolojileriyle geleceğin otomotiv dünyasına yönelik cesur adımlarını yansıtıyor.

Logo artık içine girdiği çerçeveyle bir amblem olarak karşımıza çıkıyor. Arma içerisinde kükreyen aslan başıyla ikonik Peugeot aslanı da yeni bir yorumla karşımıza çıkıyor.

Yeni görünüme uluslararası bir kampanya ve yeni görünümlü bir web sitesinin yanı sıra bu yılın ilerleyen günlerinde yeni bir giyim ve aksesuar koleksiyonu eşlik edecek.

Yeni logonun uzun bir süre kullanılması hedeflenirken, ilk olarak Yeni 308'den başlayarak, tüm modellerde yer alıyor olacak.