Peugeot'nun yeni CEO'su Linda Jackson oldu - Son Dakika

Peugeot'nun yeni CEO'su Linda Jackson oldu

25.01.2021 16:19
Peugeot'nun yeni CEO'su Linda Jackson oldu, System.String[]

Peugeot Üst Yöneticiliği'ne (CEO) 20 Ocak itibarıyla Linda Jackson getirildi.

Peugeot Üst Yöneticiliği'ne (CEO) 20 Ocak itibarıyla Linda Jackson getirildi.

Peugeot açıklamasına göre, Jackson, İngiltere'den Fransa'ya sektör genelinde derin bir bilgi birikimi ve deneyim inşa etti. Ağırlıklı olarak finans ve ticari rollerde olmak üzere Jaguar, Land Rover ve Rover Group'ta görevler üstlenen Linda Jackson 90'lı yılların sonlarında Rover Avrupa Bölgesi Finans Müdürü görevinden MG Rover Grubu Avrupa Satış Finansmanı Direktörlüğü'ne geçti. 2004 yılı sonunda Jaguar, Land Rover ve Rover Group'ta görev yapan Linda Jackson 2005 yılında Groupe PSA'ya katıldı.

Groupe PSA bünyesinde Finans Direktörü olarak ilk görevine başlayan Jackson, 2009-2010 yıllarında önce Citroen İngiltere ve ardından Citroen Fransa'da Finans Direktörlüğü görevini üstlendi. Jackson, Temmuz 2010'da Citroen İngiltere ve İrlanda'nın CEO'su oldu.

Açıklamaya göre, Linda Jackson, 2014 yılında Citroen markasının Global CEO'su ve Groupe PSA Global İcra Komitesi üyesi olarak atandı.

Jackson, 2014 yılında başlayan ve altı yıl süren Citroen Global CEO'su görevinde, markayı yeniden konumlandırmayı, satışları artırmayı ve Citroen'i en saygın markalardan birine dönüştürmeyi başardı. Jackson Ocak 2020'de, markaların ana akım ürün portföyüyle farklılaşmasını netleştirmek ve sağlamak için Ana Marka Portföyü Geliştirme Başkanı olarak atandı.

İngiltere'de doğan ve Warwick Üniversitesi'nde MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapan Linda Jackson, kariyerinin tamamını otomotiv endüstrisinde geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jackson, "Peugeot markasına katılmaktan ve son birkaç yıldır ekiplerin sürdürmüş olduğu çalışmaları üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Stellantis Grubu'nun tanıtımı ile aynı zamana denk geldiği için bu süreç daha da heyecan verici." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Peugeot, Citroen, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peugeot'nun yeni CEO'su Linda Jackson oldu - Son Dakika


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