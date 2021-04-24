Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta - Son Dakika

Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta

24.04.2021 15:09
Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta, System.String[]

Peugeot'nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ'lere özel 20 bin TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Peugeot'nun ticari araçlar sınıfındaki iddialı modellerinden Rifter, KOBİ'lere özel 20 bin TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamada, "Active PRO paketine sahip Peugeot Rifter'ların, 20 bin TL'ye varan indirimle birlikte 190 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Peugeot Rifter'ın Active PRO paketinde KOBİ'lere özel avantajlı fiyatla satışa sunulduğu aktarılan açıklamada, araçta 8 inç renkli dokunmatik ekran, Mirror Screen (Apple Carplay/ Android Auto), elektrikli arka camlar, arka park sensörü, deri direksiyon simidi, direksiyona entegre müzik sistemi ve dokunmatik ekran kontrolleri ile yağmur sensörlü 'Magic Wash' silecekler standart olarak yer aldığı bildirildi.

Ticaride SUV konforu Peugeot Rifter'da

Açıklamada, Peugeot Rifter'i, modüler ve pratik yapısıyla da çok yönlü kullanım özellikleri sergilediği ifade edilerek, Rifter'in markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatıldığı, gelişmiş üstün donanımlarıyla da benzersiz bir sürüş deneyimi sunduğu kaydedildi.

Rifter'ın arka tasarımını domine eden büyük bagaj kapağı devasa bir bagaja açılırken markanın imzası niteliğinde olan üç pençe şeklindeki stop lambalarının marka aidiyetine vurgu yaptığı belirtilen açıklamda, "Köşeleri de içine alan tamponlar tasarımlarıyla günlük kullanımın zorluklarına karşı etkin bir koruma sağlıyor. Peugeot Rifter ayrıca, SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı ve gövde kaplamaları, çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor

Açıklamada, sürücünün kullanım ergonomisini destekleyen Peugeot i-Cockpit ile kabin içerisinde modern ve teknolojik bir görünüm sunan Peugeot Rifter'in, günlük yaşamın gereklerini yerine getirmek üzere markanın en güncel teknolojileriyle yollara çıktığı belirtildi.

Rifter'da geleneksel el freninin yerini alan Elektrikli Park Freni ile kazanılan alanın, saklama alanı olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, belirlenen mesafeden öndeki aracı takip etmeye imkan tanırken, 8 kademeli Tam Otomatik şanzımanıyla sistem tamamen durma özelliği ile sürüş güvenliğini daha da arttırıyor. Rifter'da yer alan teknolojiler arasında Aktif Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve Akıllı Far Asistanı da bulunuyor. Ayrıca, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi hem güvenliği hem de konforu destekliyor."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Peugeot, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı Yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı Kızını kaçırıp, eşine bıçak çeken kocayı gören esnaf ayağa kalktı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi         
15:49
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı         
15:40
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor         
13:52
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu         
13:22
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi         
12:24
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağaca Köyde esrarengiz olay! Su borularını kırıp ağaca "Ders olsun" yazdılar         
11:34
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek         
10:51
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 16:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Peugeot Rifter KOBİ'lere özel avantajlı fiyatlarla satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei