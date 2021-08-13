Peugeot ticari araçlarda sıfır faiz kampanyası

Peugeot Türkiye, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, ağustos ayı boyunca, Peugeot hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Buna göre, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter 80 bin lira için 15 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin lira için 15 ay yüzde 0,99 faiz oranı veya 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor.

Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. Peugeot Boxer ise minibüs ve van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.