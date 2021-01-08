Peugeot Türkiye 2020'de SUV segmentinin lideri oldu

Peugeot Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4 bin 224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25 bin 960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV'da lider olarak tamamladı.

Toplam pazarda ise Peugeot Türkiye, yüzde 5,7 pazar payı ve 43 bin 674 adet satış ile markalar sıralamasında 5'inci sırada yer aldı. Modelleriyle öne çıkan Peugeot Türkiye, aralık ayı fırsatlarını ocak ayında da sürdürüyor.

Ocak ayında tüm Peugeot'larda yüzde 0 faiz seçeneği, sınırlı sayıda Peugeot'da 229 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.