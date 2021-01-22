Peugeot Türkiye, 2020'de SUV segmentinin lideri oldu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "2020 yılında satılan yaklaşık 182 bin adet SUV'un 25 bin 960 adedini Peugeot SUV ailesi oluştururken, yüzde 14 pay ile tüm yılda toplam SUV segmentinde lider olduk." ifadelerini kullandı.

Peugeot Türkiye tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında Türkiye pazar verilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2020 yılının, dünyada etkisini gösteren salgın sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden dizayn edildiği zorlayıcı bir sene olduğunu hatırlattı.

Proaktif düşünce yapısının oldukça önem kazandığın altını çizen Anaç, salgından önce de dijital altyapı ve dış talep sistemine önem verene bir marka olduklarını, bunun kendileri için önemli bir avantaj olduğunu aktardı.

Anaç, özellikle showroomların kapalı kaldığı dönemde dijital platformlar üzerinden müşterilere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen kendimize ve teşkilatımıza güvendik, birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık, tamamının satılacağını taahhüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik. Yürüttüğümüz başarılı süreç neticesinde nisan ayında yüzde 15 pazar payıyla pazar lideri olduk.

2020 yılında satılan yaklaşık 182 bin adet SUV'un 25 bin 960 adedini Peugeot SUV ailesi oluştururken, yüzde 14 pay ile tüm yılda toplam SUV segmentinde lider olduk. Koşullara süratle uyum sağlayan bayi teşkilatımız ve tüm stratejik iş ortaklarımız ile bu sonuca ulaştık. Hem Peugeot Türkiye çalışanları, hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi teşkilatımız ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler."

"2021 yılında, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece, pazar 2020 yılının üzerinde gerçekleşecek"

Anaç, 2021 yılında, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece, pazarın 2020 yılının üzerinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunarak, yine de temkinli yaklaştıklarını aktardı.

Kusursuz müşteri deneyiminin, müşteri temas noktasındaki dijital süreçlerde teknolojik atılımların, bayi teşkilatının gelişimi ve stratejik ürün planlamanın yeni yılda en çok önem verdikleri konular olacağını belirten Anaç, şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılının başında yeni Peugeot 208 modelimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ek olarak bildiğiniz gibi Peugeot markası elektrikli otomobiller konusunda çok iddialı. Yurt dışında 'Seçme Özgürlüğü-Freedom of Choice' yaklaşımı ile her modelimizin farklı motor seçenekleri tüketiciler ile buluşuyor.

Biz bugüne kadar Türkiye ile ilgili planlarımızı altyapı durumuna göre şekillendireceğimizi söylemiştik ve her geçen gün altyapının geliştiğini görüyoruz. Yapılan araştırma çıktıları da Türk tüketicilerinin elektrikli bir araç tercih edeceklerse seçimlerinin Peugeot olabileceğini gösteriyor. 2021'in ikinci yarısında bir sürpriz yapabiliriz."

Peugeot Türkiye, yüzde 5,7 pazar payıyla markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Peugeot Türkiye, 2020 yılında yüzde 5,7 pazar payıyla markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

2020'de toplam SUV segmentinin en çok satan markası Peugeot olurken, nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 960 adet satış ve yüzde 15 pazar payıyla da markalar sıralamasında nisan ayında birinci sıraya yerleşti.

2020 Ocak ayı sonunda B-SUV segmentinde yeni SUV 2008, aralık ayında C-SUV segmentinde yeni SUV 3008 ve D-SUV segmentinde yeni SUV 5008'i pazara sunarak SUV atağını sürdüren marka, Ocak 2021'de yeni Peugeot 208'i tüketicilerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye, 2020'de 772 bin 788 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarında satışlarını artırma başarısı gösterdi.

Marka 2020 yılında 36 bin 589'u binek, 7 bin 085'i hafif ticari olmak üzere toplam 43 bin 674 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 5,7 pazar payı elde etti ve marka tarihinde son 16 yılın en yüksek satış adedine ulaştı.

Binek araç pazarı satış sıralamasında, yüzde 6 pazar payı

Binek araç pazarı satış sıralamasında yüzde 6 pazar payıyla beşinci sırada yer alan Peugeot Türkiye, SUV 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan Peugeot SUV ailesi ile 25 bin 960 adetlik rekor satış ile 2020 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.

Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında yüzde 4,4 Pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı.

Şirketin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanı sıra segmentinde önde gelen Rifter ve farklı yükleme hacimleriyle farklı beklentilere hitap eden Boxer önemli rol oynadı.