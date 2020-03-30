Peugeot Türkiye'de atama

Peugeot Türkiye'de, Pazarlama Direktörlüğü görevine Gupse Kaplan getirildi.

Groupe PSA açıklamasına göre, Mayıs 2017 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, 1 Nisan itibarıyla görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı devam edecek.

Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nden 2006'da mezun olan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroen markalarında çalıştı.

Renault markasında 2011'de Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı.